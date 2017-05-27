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新銳藝術家挺同婚 以創作讚人權實現

2017-05-27  00:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕司法院日前宣告限制同性結婚為違憲，應在2年內完成相關法律修正或制定。台灣的藝文界一直以來也有股挺同的文創能量，年輕藝術家紛紛以藝術創作包括文字創作、插畫創作挺同婚，在釋憲結果出爐後，更是大讚人權實現，創作一波慶祝內容，充分展現文創藝術界挺同性婚姻合法化的能量。

新銳創意書法家6五3工作室的Wini就以毛筆畫出了用彩虹構成的「囍」，象徵同志能如願結婚，事實上她在之前就曾引述美國聯邦最高法院的一句話，「雖然法律難以改變人們的偏見，但是法律不可以為偏見服務」以創意字體表現成明信片，分送給朋友來表達挺同之意。Wini表示，她在創作時經常以社會議題為題材，希望透過創作的發表來引起大眾對於議題的關注。而這次違憲的結果出爐後，除了為身邊的同志好友開心之外，也為台灣人權前進一大步感到驕傲。

至於去年就已經在遊行期間跟Wini合作製作「愛讓我們在一起」貼圖的新生代旅遊插畫家Chichi，也在釋憲結果公布後，在臉書粉絲頁「飛行模式-Chichi」馬上推出「結婚潮準備來襲」、「大法官棒棒der」等可愛插圖，透過朋友形象轉化成主角，並標註準備收彩虹喜帖的字樣。Chichi說，台灣真是個充滿可能的美好小島！這2年會耐心等待彩虹喜帖炸出來的威力！想到這場景不會只出現在西方國家和電影，不用出國就可以參加的到，太期待了！

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  • 新生代旅遊插畫家Chichi畫出了「結婚潮準備來襲」可愛插畫挺同志。（Chichi提供）

    新生代旅遊插畫家Chichi畫出了「結婚潮準備來襲」可愛插畫挺同志。（Chichi提供）

  • 新銳創意書法家Wini就以毛筆畫出了用彩虹構成的「囍」，象徵同志能如願結婚。（6五3書法工作室提供）

    新銳創意書法家Wini就以毛筆畫出了用彩虹構成的「囍」，象徵同志能如願結婚。（6五3書法工作室提供）

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