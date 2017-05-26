竹北公幼僅佔7.9％ 熱門私幼搶破頭

新竹縣教育處政府統計，竹北市公、私立幼兒園核定招生數合計雖有8900人，但公幼名額僅約7.9%，比例偏低。（記者廖雪茹攝）

2017-05-26 23:06

［記者廖雪茹／新竹報導］有家長抱怨，為2歲女兒預約竹北市某私立幼兒園明年8月就讀，結果竟候補到42號，實在很誇張！新竹縣政府教育處表示，竹北市公、私幼核定招生數總量其實足夠，但部分私幼可能比較熱門，而出現搶破頭的情況，最近該處則查獲一幼兒園超收，將裁罰6000元。

該名家長表示，兒子在104年就讀私幼時，候補第7最後順利就讀，但女兒明年候補到42號，為免落空，只好先預約其他家；另有家長甚至在孩子一出生，就預約好將來要唸的私幼。縣議員邱靖雅表示，竹北市1年出生2300多名新生兒，但9成5的小朋友得唸私幼；她批評，公幼成長緩慢，私幼卻超收嚴重，經常接獲私幼家長陳情，希望教育處加強管理。

教育處長劉明超表示，目前全縣公、私幼的據點數比為3比7，教育部普設公幼的目標為4比6，縣府將爭取前膽基礎建設計畫經費來提升公幼比例，同時也會加強稽查私幼，今年已訪查59家，發現1家超收。

針對竹北市的公、私立幼兒園，幼兒教育科指出，公幼16家、私幼69家，核定招生數合計約8900人，其中公幼700人約佔7.9%，去年底統計全市3到5歲有8300多人，理應足夠提供所有幼兒就讀；但可能家長偏好少數私幼，而出現候補情形，站在教育主管機關立場，鼓勵幼兒階段採統整性的課程設計，不應偏重單一領域，如語言教學等。

幼教科表示，經盤點，竹北市區很難找到閒置空間，因此106學年度除安興國小附幼增設2班，也利用東海國小閒置教室新開1班；扣除舊生、特殊生名額，106學年度全市公幼招收415人，私幼則無數據。

由於每年都有家長錯過登記，幼教科提醒，全縣公立及非營利幼兒園登記時間，統一在6月9日上午8點到下午4點及10日上午8點到中午12點，逾時恕不受理；抽籤時間則定在6月11日上午9點，招生簡章請參見各幼兒園網頁或公佈欄。全縣幼兒招生名額可上教育處官網的幼教科公告資訊點閱（http://doe.hcc.edu.tw/files/11-1120-41.php%%http://doe.hcc.edu.tw/files/11-1120-41.php%%）。