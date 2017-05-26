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醫病》睡覺背痛竟是主動脈剝離 葉克膜救一命

2017-05-26  22:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕61歲的何先生罹患高血壓開定期服藥，上月藥吃完懶得買就自行停藥4天後，睡午覺背部一陣劇烈撕裂般抽痛，以為只是扭到仍去上班，隔天腹脹就醫竟是主動脈剝離，蔓延至軀幹整條主動脈，緊急開刀仍多重器官衰竭，使用葉克膜救回一命，今天他現身呼籲高血壓一定要規則服藥，不要輕忽任何症狀。

林新醫院心臟血管外科主任周宏滔指何先生主動脈剝離，從連結心臟的升主動脈，經過胸部、腹部到下腹部的股動脈，軀幹整條主動脈都剝離，長度超過60公分，開刀時置換人工血管和放置支架，期間輸血3千、4千cc，腹部的腹主動脈和股動脈剝離則因不危及生命和供血等原因，先觀察追蹤。

何先生因主動脈剝離嚴重，術後第3天併發肺炎、呼吸窘迫，合併心、肝、腎都衰竭，緊急以葉克膜救命，急重症中心執行長林明輝說，患者主動脈都剝離，一般以股動脈接管也不能裝，最後找到右鎖骨下動脈接人工血管裝葉克膜。

林明輝說，主動脈剝離使用葉克膜風險大，恐怕血管破裂更嚴重而且難以使用抗凝血藥，為了救命必須放手一博，裝置期間讓葉克膜轉速變慢、控制使用強心劑 和抗凝血藥，救治6天後拆除，上週順利出院，器官恢復功能，幾乎沒有後遺症。

何先生今天分享經驗並感謝醫師，讓他能幸運逃過鬼門關，獲得重生，現在積極復健，能走路、騎車運動，還能踢球，恢復良好，現在一定乖乖按時服藥、量血壓，何宏滔說患者一定要遵從醫囑，否則可能復發，並追蹤有血管瘤產生。

周宏滔指出，高血壓控制不佳，造成心臟主動脈無法承受壓力破裂、剝離，雖然不多見但主動脈剝離致死率達80%，尤其像這類侵犯到升主動脈，不治療致死率100%，手術僅70%存活，有半數也有後遺症。他提醒高血壓不會有明顯症狀，容易忽視，必須規則服藥、量血壓、低鹽低鈉飲食和適當運動。

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  • 何先生主動脈剝離緊急手術並使用葉克膜救回性命，感謝治療醫師林明輝（右）和周宏滔。（記者蔡淑媛攝）

    何先生主動脈剝離緊急手術並使用葉克膜救回性命，感謝治療醫師林明輝（右）和周宏滔。（記者蔡淑媛攝）

  • 醫師林明輝指出何先生軀幹整條主動脈都剝離，從心臟出口的升主動脈到肚臍下的股動脈，長度超過60公分。（記者蔡淑媛攝）

    醫師林明輝指出何先生軀幹整條主動脈都剝離，從心臟出口的升主動脈到肚臍下的股動脈，長度超過60公分。（記者蔡淑媛攝）

  • 醫師周宏滔指何先生軀幹整條主動脈都剝離，從心臟出口的升主動脈經腹部到下腹股動脈，長度超過60公分。（記者蔡淑媛攝）

    醫師周宏滔指何先生軀幹整條主動脈都剝離，從心臟出口的升主動脈經腹部到下腹股動脈，長度超過60公分。（記者蔡淑媛攝）

  • 醫師林明輝為何先生從右鎖骨下動脈接人工血管裝葉克膜救命。（記者蔡淑媛翻攝）

    醫師林明輝為何先生從右鎖骨下動脈接人工血管裝葉克膜救命。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 何先生的的主動脈弓開始剝離，往前往後延申到軀幹整條主動脈。（記者蔡淑媛翻攝）

    何先生的的主動脈弓開始剝離，往前往後延申到軀幹整條主動脈。（記者蔡淑媛翻攝）

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