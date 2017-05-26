端午連假天氣全攻略！一張圖掌握出遊時機

端午連假前3天下雨的時間較短，端午節當天雨勢比較明顯。（圖擷取自《報天氣 - 中央氣象局》臉書）

2017-05-26 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕四天的端午假期即將開始，針對端午連假的天氣概況，根據《報天氣 - 中央氣象局》臉書專頁，端午連假前3天下雨的時間較短，端午節當日雨勢比較明顯。提醒要趁連假安排戶外活動，特別是在南部、東部及各山區，要帶雨具備用比較保險，尤其要特別留意午後的天氣變化。

週六全台平地大多為多雲的天氣，南部及東部地區仍然有短暫陣雨，中部以北的山區也會有偶爾飄雨的狀況。氣溫的部分，受到東北風的影響，北部和東北部早晚稍涼。北部多雲，溫度22至28度；中部多雲，溫度23至30度；南部多雲時陰短暫雨，溫度25至31度；東部多雲時陰短暫雨，溫度22至27度；外島多雲，溫度22至29度。

週日因為華南水氣移入，比較容易有短暫陣雨。北部多雲，溫度22至28度；中部多雲，溫度23至30度；南部多雲時陰短暫雨，溫度25至31度；東部多雲時陰短暫雨，溫度22至27度；外島多雲，溫度22至29度。

下週一各地多雲到晴，東部以及午後山區可能有局部短暫陣雨，當天天氣相對穩定，是端午連假最適合出遊的日子。北部多雲時晴，溫度23至30度；中部晴時多雲，溫度23至32度；南部晴時多雲短暫雨，溫度24至32度；東部多雲偶雨短暫雨，溫度23至28度；金門多雲時晴，溫度23至29度；馬祖、澎湖晴時多雲，溫度21至29度。

端午節當日，受到西南風逐漸增強影響，各地氣溫升高，感受較為悶熱，應多補充水分。南部和東部仍然有可能下短暫陣雨或雷雨，中部以北有可能下午後雷雨。北部多雲午後雷雨，溫度23至31度；中部多雲午後雷雨，溫度23至32度；南部多雲短暫雨，溫度24至32度；東部多雲短暫雨，溫度24至29度；外島多雲，溫度21至29度。

另外《中央氣象局》依據模式預報表示，端午過後天氣將變得不穩定，可能會有豪大雨發生，應做好防災準備。