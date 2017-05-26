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過期的 「斑節對蝦」 南市衛生局查無不法

2017-05-26  21:15

〔記者王捷／台南報導〕台南市政府衛生局接獲民眾檢舉，指出德安百貨的餐廳使用了過期的 「斑節對蝦」，不過台南衛生局發現，餐廳的倉庫在高雄、總公司在台北，北、高市府都查獲大批過期蝦，不過台南市4家業者卻查無不法，台南市衛生局依據出貨紀錄，精彩火鍋、鮮洋食品股份有限公司台南中央廚房已解散，4家業者現場均無發現「斑節對蝦」，要民眾放心。

高雄市衛生局23日接獲台南市政府通報，鮮洋食品股份有限公司有使用過期蝦子，同時也發現總公司在台北，因此北、高同時進行搜索查獲大量的過期蝦子，但是反而接獲通報檢舉的台南，沒有查到任何過期蝦。

對此，台南衛生局指出，是因為台南4間業者都是餐廳，沒有太多存貨，因此衛生局接獲檢舉時，店內就已經沒有存貨，且精彩火鍋、鮮洋食品中央廚房已解散。

依據食品良好衛生規範準則第五條，廢棄物處理應符合下列規定，有危害人體及食品安全衛生顧慮的化學藥品、放射性物質、有害危生物、腐敗物或過期回收產品等廢棄物，應設置專用貯存設施。所以食品業者在製程中如有廢棄物或逾有效日期的食品、添加物應立即丟棄。

如無法立即丟棄應密封完整且清楚標示，置於待報廢暫存區，妥善隔離，以避免交叉污染及誤用。

食品業者應遵守食安法第7條第5項的規定，發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報相關衛生單位。衛生局陳怡局長呼籲，所有食品業者，從事食品製造販售應遵循「食品安全衛生管理法」規定，以避免觸法，另提醒消費者，注意產品標示有效日期，確保食用安全。

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  • 台南市政府衛生局接獲民眾檢舉，表指出德安百貨的餐廳使用了過期的 「斑節對蝦」，不過台南衛生局查無不法。（記者王捷翻攝）

    台南市政府衛生局接獲民眾檢舉，表指出德安百貨的餐廳使用了過期的 「斑節對蝦」，不過台南衛生局查無不法。（記者王捷翻攝）

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