明各地多雲 局部短暫陣雨 早晚仍有涼意

明天各地大多為多雲的天氣，基隆北海岸、南部、東部以及中部以北山區可能會下局部短暫陣雨。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-26 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕《中央氣象局》表示，明（27）天各地大多為多雲的天氣，基隆北海岸、南部、東部以及中部以北山區可能會下局部短暫陣雨。北部和東北部早晚仍有涼意，高溫也只有25至28度，中南部高溫則會來到30度左右。《天氣風險公司》表示，端午連假雲量略多天氣尚佳，溫度也會逐步回升，要留意午後局部短暫雨。

根據《中央氣象局》天氣預報，明天全台各地大多為多雲的天氣，北部、東部、和中部山區有可能下局部短暫陣雨。北部和中部降雨機率20%至30%，南部地區30%至40%，東部30%至60％，外島降雨機率皆為10%，提醒出門遊玩還是應攜帶雨具。

氣溫方面，受到東北風影響，北部、東部低溫22至24度。各地高溫與今天相去不遠，北部、東部25至28度，中南部高溫28至31度。

紫外線指數的方面，基隆、台北、宜蘭與台東為中量級，外島皆為過量級，其他地區為高量級。應盡量待在陰涼處，避免長時間曝曬。

空氣品質方面，馬祖以及金門為對敏感族群不健康的橘色提醒，外出時應配戴口罩。東半部為良好，其他地區為普通。

《中央氣象局》也發布海上強風特報，中部以北、東南部、恆春半島及外島的金門、澎湖、綠島、蘭嶼將有8到9級的強陣風，提醒海上作業或到海邊遊玩，須特別留意安全。

《天氣風險公司》指出，雖然鋒面已經南移至巴士海峽，但端午連假期間台灣上空的雲量略多，週六（28）、週日（29）配合午後熱力，靠近山區有降雨的可能，不過不會一直下雨，還是會有空檔。目前預期，連假第三天的天氣將最為穩定，各地大多為多雲到晴。溫度也將逐步回升轉熱。應多留意最新的天氣預報。

明天各地高溫與今天相去不遠，北部、東部25至28度，中南部高溫28至31度。（圖擷取自中央氣象局）

基隆、台北、宜蘭與台東紫外線指數為中量級，外島皆為過量級，其他地區為高量級。（圖擷取自中央氣象局）