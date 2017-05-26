連續4年拿第一 桃市大成國中巧固球隊再戰世界盃

2017-05-26 20:04

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市大成國中巧固球隊已是傳統強隊，甫在「全國師生盃巧固球錦標賽暨世界盃國手選拔」獲國男甲組冠軍、乙組亞軍，其中4位選手李建榮、姚胤廷、林家翼、陳彥霖當選今年「世界盃U15」國手，將與來自新北市、屏東縣的3位選手共組聯隊，於8月代表台灣參加在印尼峇里島舉行的「世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」。

以大成國中為主體的巧固球聯隊，近4年成績卓越，分別拿下2013年、2015年世界盃冠軍及2014年、2016年亞洲盃冠軍，第3度當選國手的李建榮說：「平常的訓練很苦，但體育班的學生不怕苦，希望今年能順利連霸，把冠軍杯留在台灣。」

帶隊教練邱茂盛、許家榕都曾任國手，兩人表示，今年首度在沙灘競賽，對習慣硬地的選手來說是一大挑戰，將在賽前尋找類似場地移地訓練；不過，「經費」才是出國比賽的最大難題，由於巧固球非亞、奧運項目，每位選手的補助最高僅有5500元，但初估4位選手加上領隊、教練、防護員及相關比賽費用，總計需要41萬元，有的選手出身清寒家庭，不可能負擔得起自己的旅費。

校長蔡聖賢表示，校方已著手尋找經費來源，一定會讓比賽成行，不會讓選手為國爭光還得負擔旅費，也希望各界伸援替選手圓夢；剛接下桃園市體育會巧固球委員會主委的市議員蔡永芳表示，選手辛苦練習才取得代表權，孩子代表台灣參賽、為國爭光，不會讓他們取得代表權卻無法出國，一定全力協助選手成行圓夢。