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雲林首位救災女義消 150公分廖炳禎圓夢

2017-05-26  19:58

［記者黃淑莉／雲林報導］35歲廖炳禎小時候志願是從軍、當警察或消防員，可以保家衛國、救災救人，因身高只有150公分未達標準，去年加入雲林義勇消防總隊經過半年受訓且通過測驗，不僅成為雲林第一位救災女義消，而且還圓了兒時的夢想。

廖炳禎從小好動、力氣不輸男生，喜歡運動、跑步、騎單車，看到有人被欺負她會挺身而出幫忙，甚至在路上看到有人車子拋錨她也會停下車來幫忙推車，本想當從軍、當警察或消防員。

「沒辦法，個子實在太嬌小！」廖炳禎說，但每次聽到消防車警笛聲呼嘯而過，或是看到有人受困，總是有股衝動想去幫忙，去年住家附近一棟民宅凌晨發生火災，一夕間屋主多年心血付之一炬，她決定加入義消行列。

廖炳禎表示，看到斗南義消分隊招募義消得知女生也可以加入，她開心跟家人說要加入義消，媽媽反應是「你個子這麼小背的動嗎？」也擔心女生去衝災害現場危險，斗南義消分隊長王秋麟、班長王坤輝協助遊說，家人終於點頭。

斗南消防分隊長張竣翔指出，廖炳禎通過基本訓練、中隊常訓測驗，包括繩結、橫渡架設、捲場器架設、消防衣著裝及負重帶人等測驗，其中負重帶人，需穿著20多公斤的消防裝再背6、70公斤重物。

王秋麟表示，雲林縣消防員人力有限，許多災害、火場都需義消協助，目前義消人力不足，歡迎有興趣民眾加入義消行列。

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  • 廖炳禎（左2）通過專業訓練及測驗，成為雲林義勇消防總隊第一位救災女義消，實現救人的夢想。（記者黃淑莉攝）

    廖炳禎（左2）通過專業訓練及測驗，成為雲林義勇消防總隊第一位救災女義消，實現救人的夢想。（記者黃淑莉攝）

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