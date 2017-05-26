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南投縣長變統測狀元？ 只是姓名美麗的誤會啦！

2017-05-26  19:30

〔記者謝介裕／南投報導〕林明「溱」與林明「臻」之間有何差別?前者是男性、也是南投縣長，相信大家並不陌生，後者係國立南投高中女學生，更在今年4技2專統測中，以每科平均約95分，總分達662分的好成績，成為南投縣統測榜首，加上姓名與縣長同音不同字，也引發各界關注、熱議，儘管一字之差，有千里之別，但也成為大家茶餘飯後的一項趣談。

南投高中表示，林明臻同學因1隻腳有萎縮缺陷，領有身心障礙手冊，其父親因病無法工作，上有1位哥哥，1家4口只能仰賴其母親打零工維持家計，儘管家境不佳，但她仍克服逆境，就讀該校3年來，都靠著自己的努力，不僅年年拿取獎助學金，為家裡省下許多學費開銷，此次更以實力證明，就算不補習也未就讀明星學校，依然可考取高分，也篤定可上統測第1志願台科大就讀。

南投高中此次統測成績，除了學生林明臻以外，還有羅志豪、汪祈均、李國丞、張凱森、林妤蓁、蔡曉萍等6位同學，總成績達600分以上，尤其，林明臻就讀的應用外語科，除了她個人英文、數學都有滿分的好表現以外，全班也締造英文平均達89分的新紀錄，十分難得。

校方指出，乍聽縣內統測榜首是林明「臻」，連老師也打趣說，曾幾何時，不當縣長變成高中生?得知是同音不同字後，大家也都忍不住會心一笑。

惟學生林明臻說，名字是父母取的，能與縣長林明「溱」名字同音，她也備感榮幸；縣長林明溱得知她奮發向上的過程後，除允諾擇日予以頒獎表揚以外，也強調，日後包括大學學費等相關方面，若有困難，也一定會全力協助，讓她能無後顧之憂專心求學。

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  • 四技二專統測成績揭曉，國立南投高中女學生林明「臻」（左２）成為南投縣榜首，與縣長林明「溱」的姓名同音不同字，引發大家關注。（記者謝介裕攝）

    四技二專統測成績揭曉，國立南投高中女學生林明「臻」（左２）成為南投縣榜首，與縣長林明「溱」的姓名同音不同字，引發大家關注。（記者謝介裕攝）

  • 四技二專統測成績揭曉，國立南投高中成績十分亮眼，包括榜首林明臻（左２）在內，有７名同學總分達６００分以上，師生們雀躍不已。（記者謝介裕攝）

    四技二專統測成績揭曉，國立南投高中成績十分亮眼，包括榜首林明臻（左２）在內，有７名同學總分達６００分以上，師生們雀躍不已。（記者謝介裕攝）

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