員林實施路邊停車收費 空車格多6成

員林市正興街兩旁停車格少了霸王車占據，停車格瞬間清空許多。（記者陳冠備攝）

2017-05-26 18:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕找停車位變容易了！員林市從上週六起實施路邊停車收費措施，道路兩旁的畫面起了變化，以往整排停車格停滿車輛，停車總是一位難求，現在空位多，連尖峰時刻都能輕鬆停車，不少民眾大讚，少了停車亂象，市容也整潔多了。員林市公所表示，霸王車消失，空車格多出6成，停車週轉率明顯提昇。

彰化縣加入停車收費措施，決定先從人口數多的彰化市、員林市與鹿港鎮實施，彰化市於1月率先實施，鹿港鎮也在春節期間開始收費，唯獨員林市面對政策一延再延，遲遲無法上路，直到上週六，員林終於實施停車收費，一週下來，不少民眾明顯有感「員林找停車位變容易了」。

凌姓民眾表示，員林有很多美食餐廳，每次停車都是大問題，現在停車位空很多，讓真正有迫切使用的人更方便；大同路上陳姓居民表示，早就該這樣做了，員林停車格雖多，但是都被霸王車佔住，下班後都要花很多時間找車位，不過還是發現有很多白線沒畫車格，造成停車亂象，建議公所趕緊來畫車格。

張姓收費員表示，崇實高工旁的正興街約有30個停車格，以往都是停滿住戶車，甚至還看過停3個月不開走的，現在幾乎都空蕩蕩，讓來附近辦公、用餐的人方便使用，相對的這些移走的車，也讓月租停車場的生意變好了。

員林市公所主秘賴致富表示，彰化市實施初期成效不彰，在成本考量下，導致許多廠商觀望，直到本月中旬第3次招標才順利得標，目前員林市內共有774格停車位，收費時間早8晚8，第1小時收費20元，之後每半小時10元，目前聽到的正評比負評多，空車格多出6成，週轉率逐漸提昇，不過實施初期的重點在於找出有問題的停車格進行改善，把客服做好。

彰化縣警局交通隊員林拖吊場小隊長方秋雄說，路邊收費實施前一週，總計拖吊82輛違停車輛，實施一週後，遭拖吊數量降至68輛，顯示停車格周轉率提升，確實有助於減少違停狀況。

員林市實施停車收費一週後，民眾有感表示，「停車變好停了」。（記者陳冠備攝）

員林市成為彰化縣內第3個實施停車收費地區。（記者陳冠備攝）