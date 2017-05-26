認識賴和！ 120年老校讓學童合唱「十日春霖」

校方透過書面展覽和導覽，讓小朋友認識賴和學長。（記者張聰秋攝）

2017-05-26 19:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕120年老校的彰化市中山國小，明年起將自編台灣文學教材，引領全校學童接觸台灣文學，這個月先以校友「台灣新文學之父」賴和醫師為主軸，推出賴和文學週，試水溫，今天，學童們在來賓面前合唱賴和詩詞，用歌聲緬懷學長的創作；用樂器和吟唱，認識賴和爭取人人平等、幫助別人的精神。

學童國樂演奏和吟唱多首賴和創作的詩詞編成的歌曲，曲曲扣人心弦，讓人聽得陶醉，歌曲從「十日春霖」、「相思歌」、「相思」、「呆囝仔」、「吾人」等，還有「荔枝」、「蜻蜓」的台語歌謠，旋律輕快優美。

4年5班學童廖宥翔說，賴和學長是彰化人也是中山校友，他很喜歡看學長的文章，當年創作反映人民生活的困苦，尤其他行醫救人，主動燒掉病患積欠的醫療費用，學長愛幫助別人的精神，讓人佩服。

表演國樂和吟唱的5年7班學童李芳晴說，賴和學長的詩詞充分反映日治時期，台灣人民受到牛馬般不公平對待，賴和不畏當權者施壓，爭取人人平等，精神可敬。

校長王春堎說，12年國民基本教育課程綱要，將於107學年度實施，國小推動校訂課程作為學生彈性學習是趨勢，中山國小堪稱孕育台灣文學的搖籃，傑出校友不乏是推動台灣文學有成的文人雅士，除了賴和醫師之外，還有台灣首位田園詩人陳虛谷、台灣新文學作家楊守愚、石錫勳、黃呈聰、吳慶堂、吳上花、施志善等等都是，校方訂定每年賴和誕辰0528的該週為「賴和文學週」。