曾叱吒北市電影圈「阿福師」 重拾畫筆彩繪觀照園

2017-05-26 19:07

〔記者葉冠妤／新北報導〕今年65歲的看板畫師「阿福師」，民國70多年時曾是叱吒北市電影圈一時的看板畫師，全北市三分之一的電影看板皆出自他之手，徒弟高達20多人，曾一天就賺上5、6萬，但後來因手繪看板業式微，遭逢事業變動的他，又歷經一場車禍，最後不得已落得露宿街頭，經轉介到新北市街友中途之家的林口觀照園，阿福師意外重拾起畫筆，彩繪園區牆面，他也透過筆氣展現了無比堅韌的生命力，阿福師說「要畫就畫到最好，不能漏氣！」

阿福師從民國53年國小畢業後，就投入學習手繪看板，在電影業興盛時代，西門町國賓、獅子林、長春等北市20多間電影院的電影看板皆出自他筆，偶爾也接建築業看板、選舉看板，最風光時期曾一天就賺入5、6萬元，手下學徒多達20、30人，在北市電影圈名聲響噹噹。

不過，隨著電影院產業式微，手繪看板也被電腦繪圖取而代之，阿福師的手繪看板生意也跟著一落千丈，再加上去年底的一場車禍，傷及他的手腳神經，在醫院躺了3個月後的阿福師，出院後卻被房東趕出來，一夕間無家可歸，只好花光所有積蓄，棲身萬華旅社1個多月，由於身體欠佳，找工作也處處碰壁，阿福師回憶「有段時間真的想趕快死一死！」

後經轉介，阿福師來到林口觀照園休養生息，他也在這裡認識了一群好兄弟，大家彼此照應、激勵，而阿福師也重拾起畫筆，

憑著50多年好功夫，彩繪起園區牆面，在園區入口處的長型圍牆畫出台北港、關渡橋、竹林山觀音寺等地景，為原本樸素的園區增添明媚風光。

阿福師雖一時失志，但仍透過筆氣展現了無比堅韌的生命力，他說「要畫就畫到最好，不能漏氣！」在1個多月的繪製過程，忍受手腳痠麻，卻逐漸找回原來的手感，現在的阿福師已準備好大展身手，再度投入職場。

原本著重安置傷病街友的觀照園，近來轉型開辦「甘蔗園準備性職場」，協助街友學習烘焙、理財、街區導覽等技能，新北市社會局長張錦麗表示，新北市除以生活照顧為主的觀照園，還有萬里重建中心、板橋幸福居及街友外展中心，提供不同狀態街友資源，重建生活；衛福部社會救助司長李美珍表示，全國約兩千五百名街友，因失業、居住等因素成為無家者，像觀照園培育街友技能的經驗，將來可望複製到全國。