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不滿林管處挖大樹種小樹 屏縣新埤鄉民抗議

椰樹倒地。（記者羅欣貞攝）

2017-05-26  18:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕林務局屏東林管處現於新埤鄉建功親水公園一帶，進行保安林造林工作，村民不滿從小看到大的椰子樹被挖除，今天（26日）下午到現場抗議；林管處最後從善如流，決定尊重村民情感，不再挖除其餘椰樹。

屏縣新埤鄉建功親水公園因生態豐富，過去即吸引不少社區觀摩與生態觀察人潮，最近村民卻發現園內約有100棵椰子樹被挖除，由於椰樹是早年村民所種，已成當地精神象徵，引起居民議論，在現場掛上多條寫有「挖大樹種小樹」、「內行官員做外行事」的白布條。

村民今天下午齊聚保安林，高舉雙手表達抗議；建功村長鍾展雄等人表示，椰子樹最盛時期有1000多棵、約50年歷史，村民感情很深，突然之間就挖除，嚴重影響當地生態，貓頭鷹等生物如何生存？

林務局屏東林管處作業課長張智強表示，當地是保安林地，92年由屏東林管處代管，剛開始有一些佔墾的鳳梨、木瓜、香蕉、檳榔等，完成處理之後，就於24公頃的林地上逐年造林。

屏東林管處也說，當地造林是要涵養地下水源，椰子樹屬淺根，不利水土涵養，加上部分椰樹傾斜、落葉，威脅用路安全，在多方詢問後，發現並非公共造產，也無使用人，才砍除部分。

經現場溝通後，林管處決定從善如流，剩下約600棵的椰子樹，將留待其自然死亡，不再砍除，至於椰樹後續安全問題林管處也會維護。

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  • 部分椰樹消失。（記者羅欣貞攝）

    部分椰樹消失。（記者羅欣貞攝）

  • 新埤鄉建功村民到現場抗議。（記者羅欣貞攝）

    新埤鄉建功村民到現場抗議。（記者羅欣貞攝）

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