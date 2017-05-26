武荖坑風景區 宜縣規劃為國際級戶外教育基地

2017-05-26 18:50

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑風景區，今年首度沒有舉辦綠博，為讓園區轉型活化，宜蘭縣政府計畫將風景區規劃為國際戶外教育基地，除戶外體驗區、雨天集合場等設施的增設，也計畫將戶外體驗營隊課程納入縣本課程內，讓縣內國中學生有機會學習野外求生技能，成為具品德與領導力的人才。

新加坡戶外教育政策，將把「戶外體驗教育」列為國定課綱，規劃每一名中小學的畢業生，必須參加3次的戶外教育課程，並在新加坡科尼島新建全新的戶外訓練中心，連同另一座烏敏島原有的訓練基地，可提供4萬5000名學生進行戶外教育活動。

宜蘭縣政府至新加坡考察後，打算將該國的戶外教育政策移植到宜蘭，將武荖坑風景區打造為國際戶外教育基地，初步規劃向中央爭取1億2000萬元，3年內針對園區內的設施進行改善，並新增戶外體驗區，建置高低纜索、垂降場、攀岩設備等，因應宜蘭多雨，也會新建雨天集合場，最後更新園區內的露營設備，讓民眾在武荖坑露營更友善。

另外，縣政府也計畫讓縣內國中小學童，至武荖坑進行戶外體驗課程，並將該課程納入縣本課程，但計畫詳細細節仍待研議。

縣府工商旅遊處副處長池騰聯表示，武荖坑風景區的基地具有交通便利、環境適宜等優勢，能結合縣內其它山、海、河、空等休閒運動場域，如南方澳浮潛、東澳獨木舟及外澳衝浪等，除了可推動戶外教育，也能讓縣內的運動產業生根。

池騰聯指出，戶外教育的核心價值，就是要訓練孩子冒險犯難、永不放棄的精神，培養學生自己處理事情的能力，以及責任感、自信心、領導力等正面的人格特質，成為全方位的國際性人才。