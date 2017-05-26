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馬糞海膽尚未開放就偷採 已查獲2件共171顆

2017-05-26  18:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬糞海膽尚未開放採捕，就發現民眾違法偷採，警察局白沙分局近日已查獲2件非法採捕馬糞海膽，目前已移送地檢署偵辦中。縣長陳光復今日在警察局長劉祥浤、縣府秘書吳南宏陪同下，前往白沙分局頒發獎金感謝有功人員辛勞。

澎湖縣政府為維護馬糞海膽資源永續利用，公告每年6月16至8月31日開放准予採捕殼徑8公分以上之馬糞海膽，禁採期間，一律禁止採捕、處理、販賣或持有馬糞海膽，違反者依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣15萬元以下罰金。警察局白沙分局迄今計查獲非法採捕馬糞海膽2件，計171顆，業依違反漁業法移送地檢署偵辦在案。

由於道高一尺、魔高一丈，澎湖縣政府每年公告日前，就有部分不肖漁民先捕捉馬糞海膽，並在海岸線就地圈養，等待開放首日就出現爆量馬糞海膽，不到3日就捕捉殆盡，因此有民眾建議全面禁採3年，但澎湖縣政府農漁局今年採取縮短採捕期、延誤半個月開放，並劃定烏崁及南方四島海膽保育區，希望能復育。

陳光復強調海洋資源保育的重要性，他指出，馬糞海膽每年6月16日才開始採捕，民眾於禁捕期間違反法律規定偷採馬糞海膽，另外於開放採捕期間，民眾誤以為不論大小皆可採捕，對海洋資源保育都是種傷害，他籲請漁民朋友不要捕捉體型太小馬糞海膽。對於人民保母守護澎湖漁業資源辛勞執法，他表達感謝之意。

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  • 澎湖縣政府每年開放公告日前，就有部分不肖漁民先捕捉馬糞海膽，並在海岸線就地圈養，等待開放首日就出現爆量馬糞海膽。圖為馬糞海膽示意圖。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府每年開放公告日前，就有部分不肖漁民先捕捉馬糞海膽，並在海岸線就地圈養，等待開放首日就出現爆量馬糞海膽。圖為馬糞海膽示意圖。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖縣長陳光復頒發慰問金，給守護馬糞海膽有功的白沙警分局人員。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復頒發慰問金，給守護馬糞海膽有功的白沙警分局人員。（記者劉禹慶攝）

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