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車輛改裝檢舉不少 監理站常挨批擾民

2017-05-26  18:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕行動攝錄設備普及，交通違規檢舉案件多如牛毛；公路總局官網有「檢舉非法改裝」信箱，相關檢舉案不少。苗栗監理站平均每個月處理約80件網路檢舉，因車主得回監理站驗車，一旦發現是「烏龍」檢舉，站方總挨批擾民；站方坦言，設置檢舉信箱有嚇阻功效，不過「過與不及」都不好。

行動攝錄設備普及，人人都可以是檢舉達人，苗栗縣警察局去年受理2萬1000件民眾檢舉交通違規案件。苗栗監理站受理的非法改裝檢舉，雖不像警方受理交通違規數量那麼多，但平均每個月也有約80件。

苗栗監理站表示，尤其車輛非法改裝認定，較交通違規行為複雜且困難，需要通知被檢舉車輛回監理站進行檢驗，而監理站驗車時間，為週一到週五的上班時段，多數車主只得向公司請假，跑一趟監理站。

各車廠於新車上市時，都須提供車款資料，並輸入監理站檢驗電腦，以利檢驗，但因現今車廠廠牌、款式多，不少車廠還會推出「特式版」，就是所謂的「原廠改裝」。

監理站表示，但檢舉者並不一定清楚，往往「亂槍打鳥」，衍生不少「烏龍」檢舉，甚至有車主被檢舉的理由是「車窗玻璃隔熱紙太黑」，但目前法規僅針對計程車有車窗透明度規範，自用小客車並不受限制，讓這些被檢舉車主抱怨連連。

站方表示，檢舉違規改裝車輛不會發給檢舉人獎金，特定的檢舉達人卻大有人在；依規定，檢舉人提供的事證包括車牌號碼、違規事實和時間、地點等要件，就可召回該車輛進行檢驗，不合格者不會開罰，但須於1個月內完成改正並複驗。

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  • 愛車若被檢舉是改裝車輛，得回監理站驗車。（記者彭健禮攝）

    愛車若被檢舉是改裝車輛，得回監理站驗車。（記者彭健禮攝）

  • 苗栗監理站平均每個月處理約80件網路檢舉，但有不少是「烏龍」舉發，倒楣的車主怨氣沖天。（記者彭健禮攝）

    苗栗監理站平均每個月處理約80件網路檢舉，但有不少是「烏龍」舉發，倒楣的車主怨氣沖天。（記者彭健禮攝）

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