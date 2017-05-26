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復興館停車位賤租 議員批北市府圖利SOGO

2017-05-26  17:52

〔記者陳紜甄／台北報導〕捷運局圖利SOGO復興館？北市議員李慶鋒今在交通部門質詢時指出，台北捷運局的聯合開發大樓當中，有一棟位於忠孝復興捷運站精華地段的SOGO復興館，北市政府持有比例29.11%，相當於擁有商場樓地板面積5499坪與184席停車位。然而，北市府一席停車位每個月僅收取4600元租金，業者僅需要3個營業日就可以收到4860元，收入遠大於成本，痛批捷運局圖利業者！捷運局回應，這是商場附屬的停車位，供消費者停放，「可能一車位整天都沒收到錢」；該價格經過估價師評估；意指該價格屬合理。

李慶鋒表示，SOGO復興館的停車收費標準，每小時120元，每天營業時間13.5個小時；相當於只要3個營業日，一席停車位就收超過4600元的租金，若每天營業時間停滿，每個車位1個月停車費48600元，而業者每月僅繳給市府租金4600元，可說穩賺不賠。

捷運局回應，SOGO復興館的停車位184席，是作為民眾消費停車使用，使用率不固定，「一個車位可能整天都沒沒停車」，而且百貨業者也會推出「消費滿多少錢，即可折抵停車費」， 因此經過5位估價師評估後，取平均值的費用，並經過審議通。不過，李慶鋒駁斥，SOGO復興館的停車位平日下午2點後就停了7成，更遑論假日滿場，常常一位難求。

台北市共有240個公有路外停車場，其中販售月票費用超過4600元，就有134個，比例達55%，其中最高的月票費用還高達9600元。李慶鋒批評，相較於北市公有路外停車場的月票，SOGO復興館的4600元租金便宜許多，質疑市有財產賤租給財團，有圖利財團之嫌。捷運局回應，下次與業者簽約時會再研議。

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  • 台北市議員李慶鋒質疑，北市府租給SOGO復興館的車位租金低廉，質疑市有財產賤租給財團。（李慶鋒議員辦公室提供）

    台北市議員李慶鋒質疑，北市府租給SOGO復興館的車位租金低廉，質疑市有財產賤租給財團。（李慶鋒議員辦公室提供）

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