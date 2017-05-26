「萬選居」動工修復 明年重現閩客宅院風貌

豐原「萬選居」從清朝同治10年興建至今，已有130多年歷史。（記者李忠憲攝）

2017-05-26 18:03

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原「萬選居」為清同治年間，開鑿葫蘆墩圳的台灣中部平埔族首任通事張達京後人所建，面積達2400多坪，為閩客風格的三進雙護龍大型宅院。縣市合併前就列為歷史建築的「萬選居」，目前仍有後代居住，由於年久失修加上921大地震造成多處損壞，台中市府特別向行政院客家委員會爭取補助，並編列預算共3000多萬元，進行修復。

台中市長林佳龍今日上午與中央客委會副主委楊長鎮、文化局長王志誠、客委會主委劉宏基等人參加開工，與會貴賓手持金槌敲破瓦片，希望工程順利，預計107年完工，將再現「萬中選一」的風采。

林佳龍指出，「萬選居」的先祖是廣東大埔客家人，也是大台中移民墾荒先驅，除有客家人勤奮刻苦精神，也帶來精巧的匠師工藝，充分表現在宅院上。希望修復後能成為活的歷史文化博物館，讓後代子孫了解大台中開發史。

楊長鎮強調，許多古蹟已人去樓空，但「萬選居」還有張家後代居住，是活的古蹟，他肯定市府重視客家文化與政策，中央也會全力支持。

中市文化資產處表示，「萬選居」總面積2400多坪，規模為三進雙護龍，為勉勵子孫勤勉好學並紀念原鄉，引用「青錢萬選」典故，命名「萬選居」。本次將針對門樓、一落門廳、二落大廳、左右過水廊和右橫屋等約600坪進行修復。