三熊彩繪機直飛 熊本熊這樣感謝 台灣人已融化

2017-05-26 17:30

〔記者楊媛婷／日本報導〕中華航空推出的熊本熊、台灣喔熊、高雄熊的超萌三熊彩繪機，今天從高雄小港機場首度直飛熊本機場，並於下午4點45分抵達，熊本縣知事蒲島郁夫與熊本熊親自獻花迎接，現場還拉起「感謝台灣的幫助！熊本正在復甦」布條，一對來自高雄的劉姓夫婦感動地直呼，「這幾年常常感受到日本對台灣的真誠感謝。」熊本熊還展現超軟Q的身段，下腰迎接台灣遊客。

「對台灣與華航的感謝，難以用言語形容與表達！」蒲島郁夫表示，去年4月16日熊本發生大地震，「地震給我的感覺，彷彿還是昨天的事情一般。」他說，地震後1個月，華航馬上就恢復航線，甚至台南市長賴清德、高雄市長陳菊也立刻率團慰問熊本災情！

他指出，熊本地震後，航線乘客率一度表現不佳，但今年3月後乘客率已回升至8成，他特別感謝華航開通直航熊本航線，甚至讓過去只有登上日本國內線的熊本熊，首度躍上國際航班，「不僅希望更多台灣遊客來到熊本，我們也會努力將更多熊本遊客帶到台灣。」

華航總經理謝世謙表示，目前高雄直飛熊本的班機一週3班，目前乘客率已有8成，將會評估將高雄直飛熊本班機增加為一週5班，他強調，目前華航都有每天從高雄直飛至北海道的班機，若載客率持續提升，也會計畫高雄每日都有直航班機到熊本，甚至也不排除台中、桃園華航開闢直飛熊本航線。

不僅熊本熊首度飛到國際線，台灣喔熊跟高雄熊也獻出國際處女飛機秀，謝世謙說，藉由三熊彩繪機，華航與高雄市政府、台灣觀光局、熊本縣一起合作推廣台日兩地觀光，更深層促進雙方的交流。

三隻萌熊超Q魅力無人可擋，台灣一對9歲、6歲的小姊妹是熊本熊粉絲，直呼因為熊本熊和台灣喔熊、高雄熊當朋友，兩人也連帶愛上台灣喔熊與高雄熊；熊本熊接機時，還立刻被遊客包圍，送機時，同樣也吸引不少遊客包圍自拍。