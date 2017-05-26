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「福有」斑節蝦過期 北市衛局裁罰120萬

北市福有公司寄庫貯放的逾期「斑節對蝦」，台北市衛生局重罰120萬元，並廢止登記字號。（北市衛生局提供）

2017-05-26  17:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高市衛生局本月23日接獲台南市衛生局通報民眾反映南市德安百貨14樓中央廚房使用過期食品，經查食材存放於高市仁武區某物流公司倉庫，衛生局前往稽查，查獲北市福有公司寄庫貯放的逾期「斑節對蝦」2批，合計1041公斤全數封存。

台北市衛生局稍早表示，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款與同法第44條，裁罰120萬元罰鍰並廢止食品業者登錄字號，考量福有公司涉嫌意圖欺騙他人，後續全案將移請台北地檢署偵辦。

衛生局說，福有企業有限公司出貨逾期｢斑節對蝦｣予17家餐飲業者，第一時間即通知新北市、台中市、嘉義縣、臺南市、高雄市衛生局清查12家下游餐飲業，並完成清查轄內5家下游餐飲業，其中4家已歇業。另｢威靈頓街一號台北信義店｣使用斑節對蝦，製作餐點｢虎斑對蝦｣，衛生局表示，已責令業者下架2箱（9公斤/箱）並辦理退貨。

福有公司提交衛生局消費者補償方案：自即日起至106年12月31日止，消費者可憑發票或消費憑證去電02-6618-5656申請虎斑對蝦消費金額退費（275元/份）。

衛生局呼籲，食品安全衛生管理法第15條第1項規定：「食品或食品添加物有下列情形之一者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣…第8款：逾有效日期…」，依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

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  • 北市福有公司寄庫貯放的逾期「斑節對蝦」，台北市衛生局封存將報廢銷毀。（北市衛生局提供）

    北市福有公司寄庫貯放的逾期「斑節對蝦」，台北市衛生局封存將報廢銷毀。（北市衛生局提供）

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