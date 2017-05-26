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花蓮校園傳霸凌 2國中生揪同學「比拳」

2017-05-26  17:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮中區某國中出現陳姓、林姓兩「校園小霸王」，下課時間揪其他男同學陪玩「互毆打架」遊戲，還說「不加入一起玩，就換我們打你！」同學迫於無奈只好加入遊戲，其中4人還因此打到身體瘀青，導致學生恐懼上學，家長今生氣地到學校要求校方處理，「讓2名男生轉學」！

校方已成立校園霸凌調查委員會，並通報花蓮縣教育處、縣警局少年隊。對此校方表示，初步了解，這兩名男學生就讀國二，前天下課時間號召10幾個男學生到校園角落，把學生分成兩群，2人當起「指揮」，要兩批學生玩「互毆打架」，其中1名男學生還說，「誰不加入一起，就換我們搥你！」

於是兩邊學生輪流上來「你打我一掌、我搥你一拳」，2霸凌男在旁看互毆為樂，其中4人因互毆而打到手臂、四肢及身體瘀青，老師發現後已通知家長。

校方表示，經向參與同學詢問，學生說「只是玩遊戲」，一開始也不知道這麼嚴重，而老師也擔心學生可能因「被威脅」而不敢講，將會深入了解釐清；而據了解，其中1名加害男生因曾被父親毆打，阿嬤又管不動他，以致有暴力傾向。

受害的劉姓家長氣憤地表示，他的兩個孩子分別就讀國一、國二，前天都被揪「打架」，他是接到學校通知才發現，自己1個小孩手臂被打到瘀青，孩子回家也不敢講，為此他已經帶孩子去驗傷，若校方不處理，不排除提傷害告訴。

當地里長則表示，這種下課「比拳頭」遊戲已不是第一次，如果被「指定上場」比賽的2人沒有打，就會威脅其他圍觀學生動手修理；其中1名霸凌男曾因不服管教，發動其他學生包圍學校主任要給他「教訓」。

至於2名學生是否需轉學，對此花蓮縣教育處副處長李裕仁說，目前先給學校時間進行調查，而2名學生會先以教化為主，希望找出2人霸凌同學的起因及「有意」或「無意」，先看調查結果，初步會優先透過管教來改善學生行為，因為青少年階段人際關係起衝突，在所難免，如果仍無法改善，或仍造成其他學生恐懼，才會考慮轉學等處理方式。

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  • 花蓮某國中傳出2國二生揪同學玩「比拳互毆」，導致學生瘀青受傷。（記者花孟璟攝）

    花蓮某國中傳出2國二生揪同學玩「比拳互毆」，導致學生瘀青受傷。（記者花孟璟攝）

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標題：花蓮校園傳霸凌 2國中生揪同學「比拳」


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