划獨木舟遠征北門潟湖 北門國中畢業驗收真特別

出發，北門國中學生在北門永隆溝划獨木舟挑戰到北門潟湖。（記者楊金城攝）

2017-05-26 17:10

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門國中在這學期舉辦「遠征」教育課程，即將畢業的3年級44位學生，今天完成3天的海洋環境教育課程，從北門永隆溝划獨木舟挑戰到北門潟湖，透過冒險長征的過程，考驗學生的體力與耐力，完成特別的畢業驗收。

學生許凱菱、顏慧君說，學生在3天的活動中，要先學習獨木舟操作基本技巧，包含翻船復位、雙船搭救，透過團隊合作，克服心中恐懼，完成不可能的任務。

校長陳威介也下水帶領學生操槳挑戰北門潟湖，並在王爺港沙洲上岸後進行淨灘，為家鄉土地盡分心力。

陳威介說，這是讓孩子知道北門的美與好，透過親近土地，能更加珍惜與守護這塊土地的一項畢業活動，更重要的是讓學生增加自信和勇氣，即使面對困難，也不要氣餒、不怕挫折，設法解決問題。

教導主任林建佑全程陪同學生完成3天活動，曬黑了不少，他說，學生彷彿離開舒適港灣的船隻，航向未知的大海，但「冒險的路上，沒有不可能，只有無限可能」。

44位畢業生中，只有1位曾有站在北門潟湖王爺港沙洲望向台灣海峽的經驗，學生許雅雲說，練習的過程很辛苦，也喝了不少水，但是划行在潟湖遠望大海的壯闊美麗景色，心中很感動，在畢業前留下永生難忘的回憶。