台中本願山彌陀講堂 愛心素粽助弱勢

2017-05-26 17:01

〔記者歐素美／台中報導〕位在台中市潭子區的本願山彌陀講堂，最近每天動員上百名志工包素粽，將趕在端午節前贈送潭子區弱勢家庭，還有孤兒院、養老院等弱勢團體，並與熱愛生命文教基金會合作，贈送上千顆素粽供基金會扶助的高中及大學生義賣，讓孩子體會「取之社會、用之社會」，將來有能力時要為社會貢獻一份心力，不少民眾獲知本願山彌陀講堂包素粽、做公益，紛紛主動愛心認購。

本願山彌陀講堂住持釋信願表示，愛心素粽義賣活動行之有年，去年因民眾響應熱烈，共做了22000個仍供不應求，今年預計應會超過25000個。上百位志工從25日起即分工合作，努力包粽，將持續至28日止。愛心素粽分成鹹粽及鹼粽兩種，因原物料上漲，今年價格分別為每顆30元及25元，每串10個。

釋信願說，愛心素粽不以營利為目的，主要是照顧弱勢，同時把素粽推廣出去，志工不論是洗粽葉、備料或包粽時也不忘唸佛，就是希望吃到的人都能健康快樂、幸福美滿；志工陳文思說，每年都會來幫忙包粽，雖然一天要切上大批薑絲，因為是做好事，就不覺得手痠。

許多信眾獲知本願山彌陀講堂每年端午都會包素粽做公益，紛紛透過line群組接力愛心認購，目前認購數量已超過2萬顆，持續增加中。