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田中馬好夯 500登記名額一小時搶完

2017-05-26  16:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮公所今日早上6點突然出現排隊人潮，近百鎮民扶老攜幼，頂著大太陽下揮汗排隊，人潮綿延近50公尺，原來大家都是為了一年一度田中馬拉松鎮民優惠名額而來，8點開門， 500個優惠名額不到一小時就登記額滿。不禁讓承辦人員大喊「又是秒殺」。

深受全台跑友五星級評鑑的田中馬拉松，每年都吸引一萬五千人報名參加，主辦場地田中鎮總是動員鎮民積極參與提供美食、小吃等豐富補給品，讓這條42.5公里賽道有最富人情味賽道之稱，每年報名更是秒殺，主辦單位體恤鎮民相挺，每年也提供500名地主名額優先登記。

田中鎮公所主任秘書黃瓊瑤表示，「台灣米倉田中馬拉松」已經成為田中鎮一年一度的大事，鎮民更是引頸期盼盛會來臨，所方為鼓勵鎮民與離鄉子弟參與比賽，連續三年提供500位鎮民優先登記名額，第一年民眾陸陸續續來登記，花了三天才額滿，第二年約2個多小時，今年更不到1小時，越來越搶手。

田中鎮公所表示，只要戶籍地登記田中鎮，鎮民就可以來申請登記，一人可幫忙登記5位，優先登記名額不限參賽類別，不過鎮民多半報名健跑組為主。一般民眾將於6月2日早上10點在網路開放登記，今年以先登記後抽籤，參賽名單於6月15日公告為主。

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  • 田中馬拉松沿途充滿加油團、美食團，有最富人情味賽道之稱。（資料照，記者陳冠備攝）

    田中馬拉松沿途充滿加油團、美食團，有最富人情味賽道之稱。（資料照，記者陳冠備攝）

  • 田中馬拉松是田中鎮年度大事，去年還有新人於結婚日起跑。（資料照，記者陳冠備攝）

    田中馬拉松是田中鎮年度大事，去年還有新人於結婚日起跑。（資料照，記者陳冠備攝）

  • 田中馬拉松沿途加油團、美食團，有最富人情味賽道之稱。（資料照，記者陳冠備攝）

    田中馬拉松沿途加油團、美食團，有最富人情味賽道之稱。（資料照，記者陳冠備攝）

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