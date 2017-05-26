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性平教育害小六女童懷孕？ 師怒了...不道歉就吉

2017-05-26  18:10

〔即時新聞／綜合報導〕長期投入性平教育的劉姓教師，2014年曾與插畫家江長芳合作出版《阿肯的歡樂之家》繪本，講述同志家庭的生活，並教導學童認識與自己不一樣的同志家庭。然而近日他卻遭反同人士指控，因教導小六女童「性探索」，導致小六女童懷孕，甚至說出「這也不是什麼大問題，墮胎就好了」的話。劉姓教師得知後在臉書澄清，對方所說的不是事實，如果不道歉將會提起告訴。

該名反同人士在臉書PO文稱，劉姓教師在一次演講上，毫不避諱的與媽媽們分享，「有一位國小六年級的女生上過他課的後， 竟然真的去做性探索，結果懷孕了……他還引以為豪的說他成功的影響的（了）孩子，竟然還表達說這也不是什麼大問題，墮胎就好了。」該名反同人士氣憤的在臉書表示，嚴厲拒絕孩子交給性平會教導，甚至貼出過去劉姓教師受訪的新聞、影片，要大家注意。

劉姓教師得知後在臉書上澄清，「她所說的全部都是污衊我的謊言」，並截圖留證，要求對方道歉否則將會成為他第一個提起告訴的對象。網友們也留言力挺劉姓教師，並表示「這我一定吉」、「自己講的話要自己負責」、「連造謠都沒有好好經過大腦」、「和解條件：捐錢給性平教育團體！」、「孩子在這種教育下成長未來堪慮。」

事實上，劉姓教師致力於性平教育，他過去曾與插畫家江長芳合作，出版《阿肯的歡樂之家》繪本，講述9個男同志一起生活的故事，並以學童的視角，讓他們認識同志家庭與一般家庭沒有什麼不同，應該學會互相尊重，他也多次與學童討論同志議題，讓學童從小就接觸到性平觀念。

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  • 劉姓性平教師遭反同人士指控，教小六女童性探索，導致對方懷孕，劉師表示將提起告訴。示意圖與本文無關。圖為反同團體在司法院前舉行記者會。（資料照，記者劉信德攝）

    劉姓性平教師遭反同人士指控，教小六女童性探索，導致對方懷孕，劉師表示將提起告訴。示意圖與本文無關。圖為反同團體在司法院前舉行記者會。（資料照，記者劉信德攝）

  • 劉姓教師求對方道歉否則將會成為他第一個提起告訴的對象。（圖取自臉書）

    劉姓教師求對方道歉否則將會成為他第一個提起告訴的對象。（圖取自臉書）

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相關關鍵字： 反同 同婚 同志 同性婚姻 性平教育
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