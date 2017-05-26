餐廳「冷藏」逾期蝦 高雄市封存1041公斤「斑節對蝦」

2017-05-26 16:31

〔記者方志賢／高雄報導〕高市衛生局23日接獲台南市衛生局通報民眾反映南市德安百貨14樓中央廚房使用過期食品，經查食材存放於高市仁武區某物流公司倉庫，衛生局前往稽查，查獲北市福有公司寄庫貯放的逾期「斑節對蝦」2批，合計1041公斤全數封存，要求不得出貨。

高市衛生局依據出貨紀錄，稽查高市3家下游餐飲業者，於大大茶樓高雄和平店查有逾期「斑節對蝦」84公斤（有效日期106年4月21日），業者已自主標示「報廢」待退貨，另上閤屋日式料理高雄五福店及精彩火鍋高雄和平店已於去年停歇業。

衛生局表示，2批逾期「斑節對蝦」，分別是有效日期105年3月1日20箱、有效日期106年4月21日41箱，合計1041公斤全數封存，這些逾期「斑節對蝦」是北市福有公司存放於仁武區某物流公司貨品，由該物流公司依雙方契約保管並依福有公司通知出貨。

經現場核對該物流公司所提貨品入出庫資料，查獲逾期「斑節對蝦」仍有出貨紀錄，已通報北市衛生局查察。另將釐清該物流業者有否明知逾期仍予出貨，違者將依食品安全衛生管理法，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

高市衛生局也呼籲食品倉儲物流業者，應落實食品驗收制度，確認產品效期，掌握先進先出原則，務必遵守食品安全衛生管理法之規定。若有任何食品衛生問題，歡迎逕洽衛生局食品衛生科，洽詢專線07-7134000。