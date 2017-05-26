中市整併身障停車證 6月1日起停發藍、粉紅證

2017-05-26 16:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市身心障礙者目前使用的停車證共有3種，分別是黃證、藍證、粉紅證，黃證為全國統一使用，藍證及粉紅證則是台中市單獨核發，市府將著手整併停車證，6月1日起不再換發藍證與粉紅證，但持有者仍可使用至效期結束。

社會局表示，在身心障礙者權益保障法實施前，市府針對持有舊制身心障礙手冊者核發藍證；而身心障礙手冊自101年起換發身心障礙證明後，全國統一規範，改核發黃證；粉紅證則是舊制手冊換發新制證明後，不符合行動不便規定者如心智障礙、器官摘除、聽障等的過渡證件。

持黃證者可停放身心障礙者專用停車位，全國通用，市府給予停車免費優惠為1天2小時，目前核發3萬4000餘張。藍證同樣可停身障車位，全天均免費停車，但只限台中市使用，已核發約1萬4000張。粉紅證不能停身障車位，仍享有免費停車優惠，約有1000多張。

社會局指出，設置身心障礙者專用停車位設置是為了「行動不便之身心障礙者」外出時，車輛能就近停放的照顧措施，考量民眾5年來已逐漸了解身心障礙者權益保障法相關規定，希望將車位回歸給行動不便者使用，6月1日起，藍證與粉紅證停止申辦，藍證使用者於證件到期後，將依需求評估輔導申請黃證；粉紅證到期後則逕予註銷。