重現古都魅力 民代促南市府規劃「一帶一路」

2017-05-26 16:06

〔記者蔡文居／台南報導〕市議員林美燕今天在議會進行市政總質詢，指安平5年內觀光客掉2成5，憂安平成觀光「重災區」。她除建議漁光島規劃成露營區之外，更大膽提議台南應也有自己的「一帶一路」，以重現古都魅力。

林美燕表示，「一帶」表示西部沿海，包含南區、安平區以及安南區；一路為中華西路，要求市府速建安平港跨海大橋，發展南區、安平區商港，連帶到安南區，發展西部沿海⼀帶，帶動觀光，一併解決中華西路堵車問題。

她表示，去年天下雜誌調查幸福城市，台南排名從冠軍落到第4名，顯見各界對台南施政的質疑，且範圍極為廣泛，涵蓋施政理念、城鄉差距日趨嚴重、觀光下滑以及看不見城市未來願景等。

林美燕表示，上次會期提到永華路、金華路面改善，也看見市府在1個月的時間內重新鋪設，她認為市政府應該是一個能說到做到的政府才是，而路面不平一直為市民所詬病，因此林美燕也建議，市府在路平方面應設置專線供民眾撥打，不僅能分擔1999業務量，也更方便清楚列管。

觀旅局表示，依據交通部觀光局統計，自100年起至今，安平區觀光人數雖逐年不同，略有增減差異，但依據交通部觀光局統計，總體來看至105年為止，無論是安平區還是台南整體，觀光人數仍維持正成長曲線，並無5年來降低2成5的情形。

觀旅局說，安平區不但自去年完成雙城觀光地區計畫，合法民宿申請眾多，旅館重大投資興建案也方興未艾，日前也剛完成水景公園周邊土地開發投資BOT案，更已開放安平運河遊船營運，預期可進一步帶動安平觀光效益，未來安平及大台南地區觀光榮景可期。