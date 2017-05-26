網站A2、A3通車 串連各大飯店與人氣夜市

2017-05-26 15:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中機場快線公車A2「台中國際機場-台中車站」及A3「台中國際機場-逢甲夜市」今天上路！兩條公車路線主要停靠各大旅館、飯店及人氣夜市，方便國內外旅客快速進出台中，採預約制，即日起至5月28日搭乘全線免費，5月29日至6月30日則享有半價優惠。

繼今年初由捷順公司營運的首條機場快線A1「台中國際機場-高鐵台中站-國美館」上路後，由國光客運營運的A2「台中國際機場-台中車站」及A3「台中國際機場-逢甲夜市」快線公車，也在今天舉行通車典禮。交通局長王義川、台中監理所所長李輝宏、市議員楊典忠及國光客運執行董事戴宏聲及國光客運副董事長王應傑等皆出席。

交通局長王義川表示，行經台中國際機場至市區的公車每天多達200班，但從機場到市區要停80幾站，車程約2.5小時，市府配合日韓港澳星馬地區「中進中出」背包客，新闢3條機場快線，讓旅客只要花1～1.5小時就能從台中國際機場抵達飯店，採預約制，旅客在訂機票、飯店時就可訂車票。

王義川說，A2「台中國際機場-台中車站」行走台灣大道，沿途停靠裕元、福華、長榮桂冠、永豐棧、金典等飯店；A3「台中國際機場-逢甲夜市」行走中清路至逢甲夜市，周邊也有很多旅宿業，也是國外背包客喜愛的，相信未來這2條路線會很熱門，預估可紓解20%遊客量。

王局長指出，台中國際機場去年旅客數成長率達15%，高出全國平均，更超越桃園機場的9%。配合台中國際機場開發，未來雙港輕軌將設「國際機場站」，讓雙港輕軌捷運可直接開至航廈內，方便旅客搭乘班機，或從國際機場快速進入市中心。

國光客運執行董事戴宏聲表示，在交通局、台中監理所、台中機場等協助下，A2、A3快線公車終於在今天舉辦通車典禮，未來將讓中部地區進出國門的民眾更方便，也讓國外背包客有便捷交通，連結市區景點。

國光客運並與日本巴士公司Willer Express JAPAN「策略聯盟」，在A2及A3機場公車快線推出「國光客運 × Willer Express JAPAN」2輛低地板公車外衣塗裝，未來並可望推出與日本巴士公司合作的套票，讓來台中的旅客觀光更方便。

A2及A3公車快線可於國光客運網站與手機APP下載「國光客運」線上預約，也可撥打國光客運台中車站04-2222-2830電話預約，2路線收費皆為新台幣100元。