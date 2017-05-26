零用錢每天200元 眾人夫喊好羨慕！

2017-05-26 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕不少男性婚後，自願、被迫將每月薪水「上繳」給家中「財務大臣」管理，再由老婆「發放」零用金，那到底一個月、一天要多少錢才夠用？1名黃姓男子於臉書貼照發文詢問，是否有人跟他一樣，每日只有200元可用，引起網友熱烈討論。

原PO表示，「有廢友跟我一樣，一天只有200塊的零用錢嗎？」並貼出1張照片，疑似原PO太座將多格收納袋上，從數字1寫到31，代表1個月的份量，每格都放入200元紙鈔，再讓先生按日索取，一目了然，想多拿都不行。

這則貼文被分享至「爆料公社」臉書粉專，小編笑稱，「老婆os~看來你是嫌200太多，明天開始減100！」其他網友紛紛跳出來加入討論串，有人表示，「真羨慕一天還有兩百塊」、「我老婆只給我一個月兩千！」

還有人哭訴，跟親親老婆說人家一天有200，結果反被瞪、質疑，「怎樣，你也要喔，你又沒在花什麼錢，要200塊幹嘛」；但有人直言，「一天200塊，真的很夠用了！」、「其實也沒什麼不好」，從早中晚餐，到添購日常用品、繳費等大小事，老婆都替你處理好了。

也有人提到，「好佳在我老婆不會這樣」；另有人笑罵，「為什麼要po這出來給人亂學」，隨即就有一群老婆大人跑出來標記自己的老公，告知對方以後可能也比照辦理，或自誇「你看我對你有多好」；不少人妻則歪樓詢問，「這袋子哪裡買啊」，自己也想買一個回家。