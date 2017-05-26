高雄「木作創客人才培育成果展」翻轉傳統產業

2017-05-26 15:14

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工局勞工教育生活中心今（26）日舉辦「南台灣木作創客人才培育成果展」記者會，該中心與MZONE大港自造特區合作，展出330位學員的作品達百餘件，包括植栽盆、化妝架、小木飾等。即日起至6月1日於大港自造特區展出，期望透過跨領域的創客合作參與，翻轉高雄傳統產業。

勞工教育生活中心自105年陸續舉辦高北創意木作聯展、勞博館「木工家具職人展」，持續累積木作創客能量；而104年經濟部工業局所轄五大財團法人（鞋技中心、塑技中心、印研中心、紡拓會、石化高值化辦公室），進駐中心獅甲會館，成立「R7南部時尚創新基地」，培育創客製作櫃子、吊飾、童玩、名片夾等木作品，期望透過各項木作活動，激發高雄在地青年的創意思維，並將創新成果轉化為商品及創業能量。

記者會特別邀請3位木作職人分享創作歷程；體型嬌小、身高不足150公分的李珈宇，自小成績不佳，對未來職涯茫然，後來考上屏科大木材科學與設計系，在木工的世界找到人生志向與自信，這次創作出MZONE燈作木馬，希望與民眾分享手作的快樂。

蔡裕霖本次展出木作結合皮革的創意功能桌，他從上班族轉行，自我摸索近六年成為鋁線文創設計師，後來結合鋁線與木工創作，轉向學習木作，105年成立百木工匠坊／百木學堂，如今已成為相當有人氣的工作坊，在今年更榮獲「2017巧聖仙師魯班公獎」木作類新秀第3名殊榮。

法籍職人Romain Gadant自創「Atelier Monson」品牌，致力天然木材結合無毒塗漆的生活與廚房用具，打造簡約風格，本次也參展向民眾介紹廢材變小木飾。除了職人現身說法，記者會中還有木工創客工作坊，讓來賓體驗手作樂趣。

勞工局局長鄭素玲表示，希望透過「南台灣木作創客人才培育成果展」，讓市民朋友有更多機會接觸環保、創意的木作設計，以發掘更多木作創客，投入創作職人行列。未來勞工局也將結合在地產業發展多元創客活動，讓創客精神更加普遍而活躍。

南台灣木作創客人才培育成果展，即日起至6月1日上午10點至下午6點在駁二藝術特區大勇區八號倉庫（瀨南街8號）展出。