| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

讓路東豐綠廊 東豐快、自行車道擬共線不共構

2017-05-26  15:11

〔記者張菁雅／台中報導〕東豐快速道路與東豐自行車道綠廊共線引起民眾反彈，台中市長林佳龍昨天宣布完整保留東豐綠廊，建設局長黃玉霖今天也指出，東豐快路線會以不移動自行車道、綠廊全部現地保留等原則重新調整，至於將改採地下或高架方式興建，涉及工法、預算、工期，目前不方便對外說明。

東豐快速道路第1、2標原本採「隧道方案」，因地質安全有疑慮，且環評過程有瑕疵，重啟環評後，市府提出「河堤方案」，其中約2.6公里與東豐自行車道共線，自行車道必須位移，民眾擔心綠廊景觀將遭破壞，強烈反對此一方案，林佳龍昨天也在臉書宣布會完整保留東豐綠廊。

黃玉霖指出，建設局將重新提出「河堤南岸自行車綠廊保留方案」，東豐快速道路與部分自行車道共線，但不共構，即兩者的結構體是分開的；且調整後的東豐快速道路不移動自行車道、自行車道綠廊全部現地保留；建設局會秉持上述原則規劃路線。

黃玉霖表示，當初建設局曾檢討過多項方案，包括採高架方式走台3線、河堤共構、東豐自行車道全線共線、大甲溪北岸線，最後因「河堤方案」為平面道路，衝擊最小，才選擇此方案。至於未來將採地下或高架，建設局目前不方便對外說明。

黃玉霖坦言，路線調整後，工期會延長，預算也會增加，但與「隧道方案」相較，仍將節省可觀的經費。

另外，民眾擔心東豐快速道路帶來汽車廢氣與噪音，會影響自行車道上的單車騎士，黃玉霖說，現在東豐自行車道與台3線共線，石岡到東勢段兩側是農路，未來東豐快大概是類似格局，並加強生態措施，維護兩側自然環境。

廣告
  • 市長林佳龍已宣布完整保留東豐自行車道綠廊。（圖擷自林佳龍臉書）

    市長林佳龍已宣布完整保留東豐自行車道綠廊。（圖擷自林佳龍臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 東豐快速道路 東豐綠廊 東豐自行車道
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：讓路東豐綠廊 東豐快、自行車道擬共線不共構


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.