讓路東豐綠廊 東豐快、自行車道擬共線不共構

2017-05-26 15:11

〔記者張菁雅／台中報導〕東豐快速道路與東豐自行車道綠廊共線引起民眾反彈，台中市長林佳龍昨天宣布完整保留東豐綠廊，建設局長黃玉霖今天也指出，東豐快路線會以不移動自行車道、綠廊全部現地保留等原則重新調整，至於將改採地下或高架方式興建，涉及工法、預算、工期，目前不方便對外說明。

東豐快速道路第1、2標原本採「隧道方案」，因地質安全有疑慮，且環評過程有瑕疵，重啟環評後，市府提出「河堤方案」，其中約2.6公里與東豐自行車道共線，自行車道必須位移，民眾擔心綠廊景觀將遭破壞，強烈反對此一方案，林佳龍昨天也在臉書宣布會完整保留東豐綠廊。

黃玉霖指出，建設局將重新提出「河堤南岸自行車綠廊保留方案」，東豐快速道路與部分自行車道共線，但不共構，即兩者的結構體是分開的；且調整後的東豐快速道路不移動自行車道、自行車道綠廊全部現地保留；建設局會秉持上述原則規劃路線。

黃玉霖表示，當初建設局曾檢討過多項方案，包括採高架方式走台3線、河堤共構、東豐自行車道全線共線、大甲溪北岸線，最後因「河堤方案」為平面道路，衝擊最小，才選擇此方案。至於未來將採地下或高架，建設局目前不方便對外說明。

黃玉霖坦言，路線調整後，工期會延長，預算也會增加，但與「隧道方案」相較，仍將節省可觀的經費。

另外，民眾擔心東豐快速道路帶來汽車廢氣與噪音，會影響自行車道上的單車騎士，黃玉霖說，現在東豐自行車道與台3線共線，石岡到東勢段兩側是農路，未來東豐快大概是類似格局，並加強生態措施，維護兩側自然環境。