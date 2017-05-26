南投再添新景點 號稱全台最長的木造溪頭誕生

台大實驗林管處溪頭自然教育園區「銀杏橋」完工後，參與打造的台大土木工程系師生開心不已。（台大實驗林管處提供，記者謝介裕翻攝）

2017-05-26 15:03

〔記者謝介裕／南投報導〕不讓27日開幕的清境高空觀景步道專美於前，台灣大學師生聯手在溪頭自然教育園區費時約4年，打造號稱全台最長的木造橋「銀杏橋」，也將於28日配合路跑活動辦理啟用儀式對外亮相，不但別具生態教育與治山防洪的意義，也將與大學池竹拱橋相互輝映，讓溪頭觀光更有看頭。

台大實驗林管處溪頭自然教育園區有處台灣最具規模的銀杏林，係由平均約百年歷史的上百株銀杏樹集結而成的景觀，對外聯繫的銀杏步道，原本有座水泥拱橋跨越神木溪供遊客平安進出，不料，85年賀伯颱風挾帶狂風暴雨來襲，神木溪河水暴漲引發土石流，導致拱橋被沖毀，之後，台大實驗林管處便闢建河床便道，惟每逢豪大雨來襲，便道即有被溪水淹沒之虞，也危及民眾進出安全，台灣大學師生才聯手展開建橋計畫。

然而，要在不破壞自然景觀與生態的前提下施設，可說是一大考驗，但台大土木工程系師生仍勇往直前展開這不可能的任務，師生討論後，也決定捨水泥橋建木橋，且以在地的柳杉木材為主，從伐木、製材、乾燥迄防腐處理、膠合加工、工程安裝等工作，全由師生們一手包辦，費時約4年，終於日前完工。

台大實驗林管處指出，該橋係銀杏林對外要道，才以「銀杏橋」為名，全長36公尺、寬1.6公尺，也是國內目前最長的木結構橋樑，除展現學生實務化、原創性、專業化3大特點以外，木造橋融入自然景觀的設計，也將成為園區綠建築新地標，28日當天將藉由「走，去溪頭﹗」健走活動，與各界一起分享耕耘的成果。