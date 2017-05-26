奪牌考量？綠委爆體育署要世大運擊劍不足額報名

2017-05-26 14:39

〔記者鄭鴻達／台北報導〕世界大學運動會即將登場，民進黨立委黃國書與台北市議員許淑華爆料，指體育署以奪牌機會為考量。要求擊劍以不足額報名，總報名人數24人竟只列15人，連全美排名第14名的台裔旅美鈍劍選手，要放棄美國籍為國爭光，都可能失去參賽機會；體育署表示，將繼續協調，以足額為目標來努力

黃國書說，若是在美國、歐洲等地比賽因無奪牌希望，考量出賽高額旅費就算了，但本次世大運在台灣舉辦，本次籌備會給各國擊劍項目的名額是24人，但體育署竟說要考量奪牌機會，要求擊劍協會只列15人，讓選手無法在台灣舉辦的國際競賽展現實力。

許淑華表示，王淳叡、旅美的David Hadler、陳澤元等優秀的鈍劍選手想參加世大運，結果因體育署以名額限制不得參賽，相當遺憾，台灣到底怎麼了，為何台灣選手不能在台灣參賽、爭取榮耀，若再不處理恐來不及參賽，希望台北市府及體育署趕緊一起處理此事。

體育署競技運動組長洪志昌指出，今年世大運幾乎每個項目都有參加，目前已有近370位選手會參賽，並非以奪牌為目的來考量，在擊劍項目部分，是因協會在行政程序上有疑慮，讓部分選手未達參賽資格，會繼續與相關單位協調，並以足額參賽為目標來努力。

黃國書也指出，全國大專院校運動會傳出地方武術委員會以程序瑕疵，以及體育署說若有比賽都足額，恐不符外界觀感為由，要阻止高雄市立中正高中的武術選手報名，希望體育署進一步了解，保障選手參賽權益，不能讓地方體育會剝奪選手參予選拔的權利。