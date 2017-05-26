台大頒弱勢生獎學金 李佳穎：哭喪著臉也不能解決問題

2017-05-26 14:04

〔記者林曉雲／台北報導〕台大今天舉辦105學年第2學期各類獎學金頒獎典禮，共有230名學生獲獎，其中自幼因父母生病，家中經濟陷入困境，長相甜美的台大生化科技系大三學生李佳穎代表致詞。她表示， 哭喪著臉也不能解決問題，只能樂觀勇敢接受一切，在遇到壓力時，也會想為什麼人世間這麼不公平，但人生總是要面對，重點不在於有沒有走過，在於有沒有走出困境，人生中的不順成為使她更加成熟的經驗。

李佳穎表示，父親原本是砂石車和公車司機，但在她國小時，父親心臟衰竭而住院，經濟重擔落在媽媽身上，當時奶奶也臥病在床，家中經濟狀況不好，她從小就知道一定要把自己照顧好，高二時，長年勞累的媽媽竟然也罹患癌症，不得不辭去小公司的會計工作，剛知道媽媽也生病時，一度很憤怒，後來轉念才有能力繼續照顧和體諒父母。

李佳穎憶及童年表示，小學同學放學後就可以去玩，她是要趕回家煮飯和照顧奶奶、父親，學校有活動，父母也無法出席，她一直都知道自己和別人不一樣，高中讀北一女，大學也順利進入台大，她學習獨立面對一切，人生總是沒有那麼平順，有句話說：「當你的才華撐不起你的野心時，你該做的是靜下心來好好學習。」她理解到唯有不斷充實自己，才能走出困境。

李佳穎表示，大學填科系時，覺得自己想要真正做什麼能夠幫助父母及像父母罹病的患者，因此她選擇了生化科技系，研發製藥過程，雖然經濟狀況仍很艱困，但她也學會儘量找機會，例如大二升大三曾去泰國實習，並造就自己不服輸的個性，她相信一個人的價值是自己賦予自己的，人生就是種面對，過程中會遇到許多困難，重點不是有沒有走過，而是有沒有走出來，如果真的能認清自己的弱勢，有勇氣面對自己的不完美，不斷努力做出屬於自己的代表作，自然會有人賞識，人生中的不順全會轉為使自己更成熟的經驗，也能夠走出生命中的困境。