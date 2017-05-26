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台北50特展開跑 雙展區展好展滿

2017-05-26  13:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市改制升格直轄市滿50週年，「台北．永遠向前」特展即起在市府中庭及西本願寺樹心會館開跑。北市文化局今在市府舉辦特展啟動記者會，但原預定出席的前市長許水德卻沒有現身，副市長鄧家基致詞時，緩頰指聽說是因為交通問題，看來北市府還需要再繼續努力。

鄧家基表示，台北市身為偉大城市，其實人民也是很殘忍的，舉例自己擔任新北市環保局長期間，曾協助到其他縣市救災，發現當地的水溝竟然多年來都沒有清理過，但台北市不一樣，地上稍微幾個煙蒂「就把環保局罵死了」，鄧話鋒一轉指出，但就是因為人民的鞭策，才讓台北一直不斷進步。

鄧說，過去50年來，台北市就像從醜小鴨變成天鵝，未來50年就是關鍵。他笑稱，今天是他出席過的活動中，文化氣息最重的，但科技人都只會講很俗氣的「競爭」、「進步」等，祝福台北市有更多動力往前，未來50年比過去更加璀璨。

北市文化局長鍾永豐則不忘幫自家活動宣傳，提醒除了市府中庭設有展區，西本願寺樹心會館還有更完整、更大規模的展覽。

「台北．永遠向前」在市府中庭的展區，展期自5月26日起至6月11日止，內容包括台北歷史文獻相關圖書、老照片、文物展牆，更特別製作台北升格五十年50件大事的動畫影片等來呈現歷史蛻變。

而位於西本願寺廣場樹心會館的展區，展期則自5月23日起至7月30日止。除有長達13米、隱喻臺北「市民大道」的巨大捲軸，並可透過VR虛擬情境，體驗360度臺北城市全景環繞。此外，還有大型書本立體書展櫃，現任市長柯文哲的身影故事等多項文獻資料，同時有機會可以聆聽歷任市長口述台北歷史。

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  • 台北市改制升格直轄市滿50週年，「台北．永遠向前」特展即起在市府中庭及西本願寺樹心會館開跑，北市文化局今在市府舉辦特展啟動記者會。（記者沈佩瑤攝）

    台北市改制升格直轄市滿50週年，「台北．永遠向前」特展即起在市府中庭及西本願寺樹心會館開跑，北市文化局今在市府舉辦特展啟動記者會。（記者沈佩瑤攝）

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