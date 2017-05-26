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北市聯醫仁愛院區爆流感群聚感染 13人確診

2017-05-26  13:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署今天證實，台北市立聯合醫院仁愛院區有A型流感群聚感染事件，有19人出現類流感症狀、目前快篩確定13人感染A型流感。疾管署提醒，目前還是流感流行季，提醒民眾注意。

疾管署副署長莊人祥說，仁愛院區的復健科病房中，有19人出現類流感症狀，包括10名病患、6名工作人員、1名家屬、2名外傭；在初步採集的6件檢體中，有5件被驗出A型流感病毒H3N2。

莊人祥說，目前還是流感的流行季，雖然5月底已經是末期，但還是提醒民眾要注意，上週全國就有15起流感群聚感染事件。＃

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  • 台北市立聯合醫院仁愛院區，今天傳出13人群聚感染A型流感。（資料照，記者蔡亞樺攝）

    台北市立聯合醫院仁愛院區，今天傳出13人群聚感染A型流感。（資料照，記者蔡亞樺攝）

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標題：北市聯醫仁愛院區爆流感群聚感染 13人確診


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