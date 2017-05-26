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蘇澳組團訪姊妹市石垣市 北管樂交流、獨木舟尬船

2017-05-26  13:38

［記者江志雄／宜蘭報導］台、日關係持續升溫，雙方民間交流日益頻繁，宜蘭縣蘇澳鎮南安國中、岳明國小，將赴日本姊妹市石垣市，參加「海洋暨文化教育交流」，鎮長陳金麟今天授旗，盼藉由出訪行程，讓小朋友感受世界多元文化風貌，培養國際觀。

蘇澳鎮與石垣市在1995年締結姊妹市，去年起各自組團定期互訪，雙邊均是臨海城鎮，今年以海洋文化為交流主題，陳金麟帶領南安國中、岳明國小師生出訪，一行32人訂於31日啟程，為期4天3夜，主要造訪石垣中學、八島國小。石垣市則將在6月29日回訪。

南安國中到石垣國中參加英文課程研習，介紹台灣書法藝術；岳明國小學生則出席八島國小音樂饗宴，演奏北管樂，訪問團成員另與石垣青少年帆船俱樂部相互尬船，希望在海洋文化教育上加強合作。

「我要增進視野！」南安國中三年級學生陳雅菁，出身經濟弱勢家庭，為了一圓出國交流願望，勤奮苦讀賺取獎學金，在最近全校模擬考，拿下全校第一名，順利湊足1萬元旅費，終能成行，她感性地說，想出國看看外面的世界，培養更好的國際觀。

陳金麟說，蘇澳鎮、石垣市都有豐沛的海洋資源，兩地學生透過互訪，促進彼此了解，汲取對方長處，定期互訪不僅鞏固友誼，為國家做了很好的國民外交。

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  • 蘇澳鎮南安國中，岳明國小組成訪問團，將赴日本姐妹市石垣市交流。南安國中獨木舟選手將與石垣市選手切磋一番。（記者江志雄攝）

    蘇澳鎮南安國中，岳明國小組成訪問團，將赴日本姐妹市石垣市交流。南安國中獨木舟選手將與石垣市選手切磋一番。（記者江志雄攝）

  • 蘇澳鎮長陳金麟（左）今天授旗給代表團。（記者江志雄攝）

    蘇澳鎮長陳金麟（左）今天授旗給代表團。（記者江志雄攝）

  • 岳明國小學生要到石垣市演奏北管樂。（記者江志雄攝）

    岳明國小學生要到石垣市演奏北管樂。（記者江志雄攝）

  • 南安國中經濟弱勢學生陳雅菁，用獎學金湊足旅費終能成行。（記者江志雄攝）

    南安國中經濟弱勢學生陳雅菁，用獎學金湊足旅費終能成行。（記者江志雄攝）

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