端午來嘉！ 縣府10大推薦遊程邀您暢遊

石棹琉璃光是入夜之後山霧罩頂產生的半透明彩色雲瀑，令人驚艷。（嘉義縣文化觀光局提供）

2017-05-26 13:18

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕還在煩惱端午節四天連假要去那裡玩嗎？嘉義縣文化觀光局精選10大旅遊路線滿足喜愛爬山、看海、賞螢、野餐和慢遊的遊客。

端午節適逢梅山螢火蟲大爆發季節，嘉義縣文化觀光局推出5條賞螢遊程，早上在梅山橫山屏欣賞金針花海，下午遊瑞峰地區最高點「海鼠山1314觀景台」，欣賞如國畫般山水風光，晚間再到瑞里村、瑞峰村、太平村、竹崎鄉光華村及阿里山鄉來吉村賞螢。

5條經典旅遊路線部分，山區景點有竹崎公園天空走廊，體驗站在五層樓高觀看風景的刺激感；竹崎鄉石棹地區琉璃光更是狂推景點，入夜之後山霧罩頂產生一幅半透明的彩色雲瀑流動，如置身仙境；平原區有國際級的故宮南院、香火鼎盛的新港奉天宮以及全台最美的星巴克就在民雄；海區有高聳亮眼的高跟鞋教堂，以及適合全家大小同遊的好美里3D彩繪村。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，嘉義有很多新的魅力景點，文觀局特別推出10條主題遊程，邀請全國民眾端午連假帶著家人來趟最美好的旅行，旅遊相關資訊可上文觀局「探索嘉義」網站查詢。

竹崎親水公園的天空走廊。（嘉義縣文化觀光局提供）