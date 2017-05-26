荷葉排骨誤用姑婆芋 餐廳退費、賠1倍補償金

2017-05-26 13:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕祥福樓餐廳疑誤用姑婆芋葉子製作荷葉粉蒸排骨，導致民眾誤食中毒，北市衛生局今天表示，經調查，餐廳確實誤用姑婆芋，餐廳表示賣出15份，已要求餐廳下架銷毀製成品89份，經追查「荷葉」上游供貨業者為葉懋號，以芋葉大葉出貨5台斤，僅提供給祥福樓餐廳。這也是北市首起姑婆芋造成的食物中毒事件

衛生局長黃世傑表示，姑婆芋又稱海芋、山芋、觀音蓮、天荷芋等，多年生草本，根莖粗大，葉心型，葉闊大生於莖頂，全株之汁液及塊莖有毒，食品中毒症狀為食用後立即嘴麻、嘴腫、嘔吐及喉嚨痛，這也是北市第一起姑婆芋造成的食品中毒事件，呼籲餐廳業者應清楚分辨姑婆芋、芋頭葉及荷葉不同。

衛生局稍早發布新聞稿指出，5月22日接獲民眾投訴到祥福樓用餐，外帶一份荷葉粉蒸排骨，復熱食用後發生喉嚨痛、口腔痛等疑似食品中毒症狀。

衛生局抽樣6份冷凍荷葉粉蒸排骨送中央食品藥物管理署進行DNA片段定序檢驗，5月25日接獲檢驗速報單確認外層葉為「姑婆芋屬（Alocasia spp.）」，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款「有毒或有害人體健康之物質或異物」，依同法第44條可處分6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，祥福樓向衛生局提交消費者補償方案，針對15位消費者，可持收據或發票逕向餐廳申請荷葉粉蒸排骨退費80元/份），另外再提供一倍補償金。