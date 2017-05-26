溫寮溪雜草叢生垃圾多 中市議員要求改善

2017-05-26 13:14

〔記者歐素美／台中報導〕溫溪寮流經台中外埔、大甲及大安區，但河道雜草叢生，水利局每年都派員清除，外埔區美村橋附近河道甚至遭不肖民眾亂倒垃圾，臭氣衝天，議員吳敏濟今天邀集水利局、環保局及大甲清潔隊會勘，要求改善；水利局表示，將斥資200萬元清淤，預計6月中旬進場，並進一步研議改善方式，大甲清潔隊及環保局則將清除垃圾並豎立告示牌及裝設監視錄影器，以遏止非法亂倒垃圾行為。

吳敏濟議員表示，溫寮溪發源於外埔區六分里月眉山北側，上游又稱瓦瑶溪、水尾溪，流經外埔、大甲、大安3區，向西流入台灣海峽，長度約9.5公里，河道則有數十公尺寬，經常雜草叢生，砂石淤積嚴重，行水區狹窄宛如一條小水溝，擔心汛期豪雨來襲恐影響水流、造成溪水暴漲，衍生水患，尤其民眾缺乏公德心，在美村橋附近河道亂丟垃圾，嚴重影響環境衛生。

吳敏濟因此向水利局爭取約200萬元辦理清淤，並於26日邀集水利局水養科長許瑞旻、環保局稽查大隊三股股長蔡欽文及大甲清潔隊長楊仲平到美村橋附近會勘。

水利局水養科長許瑞旻表示，市府將透過河道整理，一併清除雜草，範圍以溫寮溪上游自來水公司取水口至大安區出海口，全長約7.1公里，預計6月中旬即可進場施作。

針對美村橋附近河道遭亂丟垃圾，大甲清潔隊長楊仲平允諾立即派員清除，並將在現場豎立禁止亂倒垃圾的告示牌，以防止民眾亂倒垃圾；環保局稽查大隊三股股長蔡欽文則表示，將在附近裝設監視錄影器，以遏止不肖民眾亂倒垃圾。

吳敏濟則要求環保局稽查大隊不定時前往稽查，並針對隨意傾倒垃圾者應予重罰，同時建請水利局參考國內外作法，用混凝土構築河道，兩旁再以自然工法進行綠美化及施設人行步道等，不僅每年可節省200萬的河道清淤費用，還能美化河川及增加甲安埔市民運動休閒空間。

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