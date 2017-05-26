超人氣三熊尬萌力 熊本高雄今首航

高雄熊（左）和台灣喔熊拿著船槳慶端午。（記者楊媛婷攝）

2017-05-26 13:21

〔記者楊媛婷／台北報導〕台日友好！被暱稱為「部長」的熊本熊將與台灣喔熊「OhBear」、穿著客家花褲的高雄熊「Hero」，三熊躍上華航彩繪機，發揮超萌熊力首度衝上雲霄，「三熊友達彩繪機」在台日鄉民的注目下，今日（26）從高雄小港機場出發，首航赴熊本熊部長故鄉，三個熊明星尬萌力，也拚人氣。

高雄、熊本航線限定、由中華航空首創的「三熊友達彩繪機」，三熊躍上華航737-800機身，吸引不少飛機迷的目光，有飛機迷在現場等候補捉萌萌惹人愛的三熊在機上的彩繪身影，也有小飛機迷特別動筆畫下三熊彩繪機，乘客更能循著可愛的熊掌足跡來到登機門，首航儀式中提供繪馬、印章、三熊明信片等，吸引不少大小朋友蓋下三熊印章，見證台日三熊友誼的美好。

今日首航儀式中，台灣喔熊與高雄熊以及熊本熊呼應端午節到來，分別拿著龍舟划槳、鯉魚旗等慶端午，台灣喔熊跟高雄熊歡迎搭乘彩繪機首航的158名旅客，現場不少遊客擠到熊前搶自拍，待飛機飛抵熊本機場後，部長熊本熊也將親自接機。

不僅有三熊溫馨接送情，華航還特別準備個人專屬的三熊彩繪登機證、具收藏紀念意義的行李吊牌，及機上用品也都有超Q的三熊獨家設計，如紙杯、撲克牌等，餐點更是「熊」到最高點，商務艙旅客將能品嘗熊掌造型蛋糕，經濟艙旅客則有熊掌形銅鑼燒，首發航班旅客獨家獲得 「首航限定三熊兩用抱枕」，讓旅客全程都拜倒在三熊的台日萌力裡。

華航總經理謝世謙指出，華航高雄─熊本航線每週3班（分別為週二、五、日），華航也是國內目前唯一直飛熊本的航空公司，他表示隨著近來日幣大幅貶值，提升國人旅遊意願，華航自高雄飛航札幌、東京、大阪、熊本、琉球等5航點，旺季期間載客率可達8成，足見高出日本市場的潛力及需求。