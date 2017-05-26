端午連假首日交通量最大 這路段得多花5倍時間

2017-05-26 12:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明日就是端午節4天連續假期，交通部高公局預估首日交通量最大，全天125百萬輛車，約是平常日車流量的1.47倍；若民眾於尖峰時段上路，特定路段的行車時間可能要花比平常日多5倍，呼籲民眾避開易壅塞時段、路段再上路。

國道明日上午重點壅塞路段與時段，分別為上午9-12點，國1彰化系統－埔鹽系統行車時間約28分鐘，是平常日的3.5倍；上午10點至下午1點，國3快官－南投行車時間約41分，是平常日3倍；上午8點至下午2點，國5南港系統－坪林行車時間要55分鐘，是平常日的5倍。

明日易壅塞路段國1還有南下楊梅－頭份、三義－豐原、王田－員林，北上仁德系統－永康、台中－台中系統，從上午7點就會開始湧現車潮；國3南下新台五路－南港、樹林－關西服務區、香山－竹南、中投－霧峰、草屯－南投服務區、關廟服務區－田寮；國5南下南港系統－頭城等，約從上午7點開始就會開始湧現車潮。

因應這次假期特性，高公局還將於明日上午7點至中午12點，實施國1內湖至頭份及國3木柵至香山南下高乘載管制，5月27日、28日上午7點至中午12點，實施國5南下高乘載管制；5月28日至30日下午3點至晚間8點，實施國5北上高乘載管制，並視交通狀況，機動調整國5北上高乘載結束時間。另外，5月27日凌晨0點至晚間6點，將封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道；5月29日全天封閉國1埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口匝道。

端午連假期間國道收費方式無每日20公里免費里程及長途折扣，採單一費率收費，國3「新竹系統至燕巢系統」採8折收費；並於4天凌晨0點至上午5點實施國道全線雙向暫停收費。