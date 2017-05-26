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清境高空觀景步道明上午開放 交通大挑戰

清境高空步道明日上午7點30分就開放預購票者入場。（記者陳鳳麗攝）

2017-05-26  12:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕號稱「全台最高步道」的清境高空觀景步道，明（27日）上午7點30分開放進場，預購了明日上午場門票的遊客，憑QRCODE就能掃描進場，由於僅保留300張門票現場出售，南投縣府觀光處呼籲，若未預購門票儘量不要「碰運氣」。

清境高空觀景步道明日開幕並正式營運，剛好碰到端午節連假，交通單位都「剉咧等」，明日除有南投縣府在仁愛鄉霧社停車場供大型車接駁外，台中監理所也在埔里台糖停車場設小型車接駁，讓一般遊客可在此搭南投客運上山，以免所有車輛上台14甲線造成大塞車。

南投縣府觀光處表示，明日上午開幕時間是10點，但上午場在上午7點30分開放購票者入場，而前總統馬英九明日上午8點會到場為該步道剪綵，在縣長林明溱陪同走一趟步道後，快閃離開，上午場進場的遊客，會輕鬆地捕捉到野生馬英九。

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  • 前總統馬英九（左二）到南投縣騎完單車，明日要再來走清境高空觀景步道。（記者陳鳳麗攝）

    前總統馬英九（左二）到南投縣騎完單車，明日要再來走清境高空觀景步道。（記者陳鳳麗攝）

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