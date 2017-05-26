端午粽子吃太多 網美教你解膩消暑

新北市中藥商業同業公會推出「清積解膩茶」、「清熱解暑茶」，30日上午在蘆洲微風運河舉行的新北市議長盃龍舟賽現場，將提供千杯飲品免費試喝。（記者賴筱桐攝）

2017-05-26 12:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕端午節連假即將展開，美食當前，民眾易出現消化不良、腸胃不適症狀，新北市經發局今天舉行「健康消暑大作戰」記者會，結合新北市中藥商業同業公會，推出「清積解膩茶」、「清熱解暑茶」，邀請網路女神壽司小姐共同製作茶飲，30日上午在蘆洲微風運河舉行的新北市議長盃龍舟賽現場，將提供千杯飲品免費試喝。

新北市中藥商業同業公會理事長王榮南指出，民眾常因端午節吃太多粽子，導致體重上升，出現脹氣、消化不良、腸胃不適、便秘等症狀，「清積解膩茶」配方包括洛神花、烏梅、仙楂、甘草、川貝陳皮、羅漢果等，以350C.C溫開水沖泡，可回沖2至3次，幫助消化、促進代謝；「清熱解暑茶」配方有金線蓮、白扁豆、五味子、麥門冬、香茅等，有助舒緩口甘舌燥，預防中暑。

記者會現場邀請包粽達人王秋玉，示範如何包出熱量比傳統粽子減少20％的養生粽，王秋玉說，粽子餡料花生可替換成富含纖維質的雪蓮子，五花肉可用胛心肉取代，降低油脂。

新泰綜合醫院營養師李美月提醒，不要把粽子當成點心吃，1顆粽子等於1餐所需熱量，吃粽時應搭配1碗蔬菜及8分滿的水果，補充不足纖維質，牙口不好的老人家，可準備較軟爛的蘿蔔湯，美味又健康。

民眾在全市1023家合法中藥行都能買到上述2款茶飲配方，中藥店地址、肉粽好店、茶包配方、養生粽食譜及千杯試飲活動資訊，請上「新北經發」或臉書「經豔新北」查詢。