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怎麼遊花東？農遊體驗加路跑新玩法！

2017-05-26  12:08

〔記者張存薇／台東報導〕花東環境自然、物產豐富，台東縣農會結合花蓮富里鄉及台東成功鎮、池上鄉、關山鎮、卑南鄉，將陸續推出各鄉鎮的「健康旅遊」新玩法，首站是6月11日在富里鄉羅山露營場，將開辦「稻陣闖關趣味路跑」，將以紅藜、稻米為闖關主題，帶領民眾健康慢跑、還能認識在地最優質的農作物。

台東縣農會指出，花東5鄉鎮結盟，推出可互相撘配的特色農遊，如富里鄉可烤魚、搓愛玉，池上鄉爆米香、成功鎮旗魚丸DIY、關山鎮製米體驗及卑南鄉捏陶、溫泉體驗等，希望帶領更多遊客深入鄉間，感受到自然與在地特色。

縣農會表示，路跑是近年很夯的活動，未來透過趣味路跑吸引遊客到地方，第一場次在6月11日在富里鄉羅山露營場，3公里路跑中加入扛粗糠穀包、了解紅藜生態及割稻體驗等，報名至6月2日，活動官網為：http://www.tourno9run.com.tw/。

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  • 台東縣農會邀請民眾在稻浪中參加趣味路跑。（記者張存薇攝）

    台東縣農會邀請民眾在稻浪中參加趣味路跑。（記者張存薇攝）

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