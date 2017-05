美國ETS托福「友誼」國際徵件 我國上千位學生參與

2017-05-26 12:42

〔記者林曉雲/台北報導〕美國教育測驗服務社(ETS)連續第三年舉辦TOEFL® Young Students Series「GO English!國際徵件計畫」,共有來自31個不同國家近萬名的英語學習者,以「友誼」為主題,用英文分享友誼的意義(What is friendship? In your words.)。今年我國共有63校計1619位小學生到大學生共襄盛舉,透過影片、廣播、海報或新聞專欄等方式,用英文呈現「友誼」的重要性。

ETS台灣區總代理表示,「GO English!國際徵件計畫」鼓勵學生經由英語老師在課堂上的指導,練習及改善自己的英語文能力,並將成果以影片、廣播、海報或新聞專欄等方式呈現,今年的活動有來自31個不同國家、超過9900位學生,提交將近1500份的展示作品,分享「友誼」對他們的重要性。

台灣今年有63所學校機構、共76位指導老師、1619位學生參加,提交超過180個作品,從10歲到20歲的年輕學子,透過影片、廣播、海報或新聞專欄等方式,練習他們的英文技巧,有的作品用酸甜苦辣形容友誼的四種型態、也有小學生直接將友誼用短劇方式「演」出來。

ETS台灣區總代理忠欣公司代表美國ETS,到參與的學校機構舉辦授證儀式,授予指導老師及參與學生證書及獎勵,並將台灣學生的作品集結舉辦線上成果展,讓更多人看到台灣學生展現的英語文能力及技巧。

網址:http://www.toefl.com.tw/junior/GoEnglish/2016gallery.html