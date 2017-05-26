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美國ETS托福「友誼」國際徵件 我國上千位學生參與

2017-05-26  12:42

〔記者林曉雲／台北報導〕美國教育測驗服務社（ETS）連續第三年舉辦TOEFL® Young Students Series「GO English!國際徵件計畫」，共有來自31個不同國家近萬名的英語學習者，以「友誼」為主題，用英文分享友誼的意義（What is friendship? In your words.）。今年我國共有63校計1619位小學生到大學生共襄盛舉，透過影片、廣播、海報或新聞專欄等方式，用英文呈現「友誼」的重要性。

ETS台灣區總代理表示，「GO English!國際徵件計畫」鼓勵學生經由英語老師在課堂上的指導，練習及改善自己的英語文能力，並將成果以影片、廣播、海報或新聞專欄等方式呈現，今年的活動有來自31個不同國家、超過9900位學生，提交將近1500份的展示作品，分享「友誼」對他們的重要性。

台灣今年有63所學校機構、共76位指導老師、1619位學生參加，提交超過180個作品，從10歲到20歲的年輕學子，透過影片、廣播、海報或新聞專欄等方式，練習他們的英文技巧，有的作品用酸甜苦辣形容友誼的四種型態、也有小學生直接將友誼用短劇方式「演」出來。

ETS台灣區總代理忠欣公司代表美國ETS，到參與的學校機構舉辦授證儀式，授予指導老師及參與學生證書及獎勵，並將台灣學生的作品集結舉辦線上成果展，讓更多人看到台灣學生展現的英語文能力及技巧。

網址：http://www.toefl.com.tw/junior/GoEnglish/2016gallery.html

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  • 美國ETS托福「友誼」國際徵件，我國今年有上千位學生參與，台北市西湖國小有超過20位學生參與徵件。（ETS台灣區總代理忠欣公司提供）

    美國ETS托福「友誼」國際徵件，我國今年有上千位學生參與，台北市西湖國小有超過20位學生參與徵件。（ETS台灣區總代理忠欣公司提供）

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