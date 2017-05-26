南市議員與公益團體合捐愛心粽 千餘弱勢家庭受惠

2017-05-26 12:02

〔記者王俊忠／台南報導〕「五日節」腳步近！台南市議員曾順良結合良友會、府城良友文教協會等公益單位，今天合捐約3000顆愛心粽給東區公所，由公所轉送東區列冊一、二、三款低收入戶；另3000多顆給送弱勢邊緣戶、獨居老人等，共有1000多戶弱勢家庭受惠。

曾順良結合良友會長許志成、特助曾信凱、東區里長聯誼會、南市家長會聯合會等單位，在端午節前採購6000多顆愛心粽，其中送給東區一、二、三款列冊低收入戶的3000顆，今上午送到東區公所，由區長吳明熙代表收受，將由里幹事分送到各低收入家庭。

曾順良與曾信凱表示，這項「慈悲端午心．關懷傳粽情」的愛心活動，從議員服務處與良友會成立後，已做了10餘年，每年送出的愛心粽從起初3、4000顆，成長到如今6000多顆，許多社會邊緣戶因不符資格、得不到政府補助，希望大家在歡慶端午節時，讓這些有實際受助需求的邊緣戶也能吃到愛心，一起感受過節歡慶氣氛。

大學里長、東區里長聯誼會長許俊雄表示，其父親與曾順良的父親熟識，知道曾父、曾議員到曾信凱一家三代都熱心公益、做很多善事，這麼有魄力、願付出做事的民代，政治香火應延續下去。