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7400萬經費到位 古蹟苑裡山腳濟陽堂將修復
2017-05-26 11:58
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府指定為縣定古蹟、歷史超過180年的苑裡鎮山腳蔡氏濟陽堂，由於年代太久，損壞嚴重，古宅第即將崩塌，縣府向中央爭取經費，總經費7400萬的工程於今天開工，期待讓濟陽堂再現風采。
苗栗縣文化觀光局文化資產科指出，修復後的山腳蔡氏濟陽堂仍以復舊為主，不改變既有建築格局，完工後蔡家子孫承諾無償提供20年供縣府使用，縣府規劃讓山腳蔡氏濟陽堂朝「文化再利用」方向規劃。
苗栗縣政府文觀局規劃，山腳蔡氏濟陽堂未來可引進苑裡鎮傳統藺草編織工藝進駐，與地方藺草學會組織洽詢，讓古蹟展現傳統新活力。另外，其餘空間也會規劃為青年返鄉基地，提供返鄉青年從事文藝工作坊、或是發揚地方農特產的工作小組基地使用，讓古蹟與在地結合。
苑裡山腳蔡氏濟陽堂興建於清朝嘉慶年間，左右兩旁各蓋護龍相連，屬於傳統閩南合院式建築，其格局、規模或木雕、泥塑交趾等設計，除展現出傳統風味，更具備歷史價值。
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