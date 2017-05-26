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增設光雕招牌 南庄、三義分駐所好「亮」

2017-05-26  11:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉、三義鄉獲國際慢城認證；苗栗縣警察局去年在南庄鄉境內的分駐、派出所設置「鐵馬驛站」，提供民眾休憩、導覽、諮詢等服務，並於南庄分駐所設置大型光雕「招牌」，讓南庄鄉夜間為之一亮，民眾於夜晚漫遊南庄老街時，更增添幾分悠閒氣息。

今年，苗栗縣警察局更將服務據點拓展至三義鄉，除原先於龍騰派出所、鯉魚派出所及三義分駐所設置「鐵馬驛站」，提供旅遊民眾茶水補給、廁所、地區導覽圖及雙慢城宣導資料，也在三義分駐所外牆，裝設大型光雕招牌，讓旅遊民眾在夜間時可以清楚辨識警察駐在地，以便獲得即時援助。

警察局表示，南庄分駐所及三義分駐所因建置光雕招牌，吸引不少遊客駐足拍照留念，成為南庄及三義的「新亮點」。

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  • 繼南庄分駐所之後，三義分駐所外牆，也裝設大型光雕招牌。（圖由警察局提供）

    繼南庄分駐所之後，三義分駐所外牆，也裝設大型光雕招牌。（圖由警察局提供）

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